Lutto a Tu Sì que Vales, il programma del sabato sera in onda su Mediaset. Nella grande famiglia del tv show condotto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti, c’è stato un grande dolore. In questi ultimi anni infatti, la figura iconica di Sabrina Ferilli è stata ‘disturbata’ ogni volta da un piccolo personaggio molto simpatico: “Giovannino”.

Il ragazzo ha fatto impazzire la grande attrice romana con i suoi scherzi e quelle battute di troppo. L’uomo, non tutti sanno, è anche un attore che ha recitato nella compagnia teatrale nolana “Pipariello”. Ed il lutto di cui parliamo riguarda proprio Giovannino. Infatti, è notizia di poche ore fa, sembra sia morto il fratello, Andrea Iovino, anche lui attore e chiaramente anche lui di origine partenopee.





Andrea era famoso in tv e nel cinema: aveva lavorato con Made in Sud e al cinema ha avuto un ruolo nel film Pinocchio di Matteo Garrone, recitando al fianco del premio oscar Roberto Benigni. Non si sa molto riguardo la morte di Andrea Iovino, sembra tuttavia che i funerali si svolgeranno lunedì 6 novembre nella loro Nola.

L’ultima esperienza di Andrea è del 2022, quella al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo “Masaniello Revolution” del cantautore partenopeo Sal Da Vinci. La notizia rimbalza da ieri ma sembra confermata soltanto adesso.

Il tam-tam mediatico sui social si è rincorso fino a trovare una conferma più autorevole. Centinaia i messaggi di cordoglio per il giovane che aveva una grande passione per il teatro e non solo. Una grande perdita per il teatro, la televisione e il cinema italiano.

