Nel pomeriggio di sabato l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva sganciato la bomba: “So da personaggi famosissimi che Belen Rodriguez è incinta”. Parole che, nel giro di poche ore, si erano diffuse in maniera capillare sui social scatenando commenti e dibattiti. Quando si parla di Belen, del resto, non può essere diversamente. Belen che negli ultimi mesi è stata spesso al centro del dibattito: per la sua separazione da Stefano De Martino.

Per il nuovo amore scoppiato con Elio Lorenzoni. E per il suo misterioso passaggio in una clinica padovana che aveva fatto preoccupare molti mentre, per altri, era la prova regina della gravidanza della showgirl che proprio in quella struttura, anni fa, si era fatta seguire per la seconda gravidanza: quella di Luna Marì, la figlia avuta da Antonino Spinalbese.





Belen Rodriguez e la presunta gravidanza: “Non è vero”

Dopo il ciclone che si è scatenato Belen Rodriguez è intervenuta parlando, tra l’altro, anche del suo futuro professionale. “Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno”, ha raccontato, senza svelare ulteriori dettagli. Non è chiaro quindi dove e come. La sua ultima esperienza in tv risale alla conduzione de Le Iene, dove non è stata riconfermata.

Fuori anche da Tu si que vales, stavolta per sua scelta (al suo posto Maria De Filippi aveva chiamato Luciana Littizzetto) la showgirl era rimasta a piedi. Si era consolata con l’amore di Elio Lorenzoni, l’imprenditore che da qualche mese ormai le fa battere il cuore. Che, contrariamente a quanto sparato dal gossip di Rosica, non la renderà mamma per la terza volta.

A quelli che nelle ore scorse che le hanno chiesto se fosse davvero incinta ha risposto: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”, mettendo definitivamente a tacere le voci gossippare sul suo conto e avallando la versione dell’amico Fabrizio Corona. Che poche ore prima aveva detto“Belen sta affrontando alcuna dolce attesa”. E gossip chiuso.