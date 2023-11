Lutto nella tv, il famoso attore televisivo è morto a 86 anni. L’uomo è morto mercoledì nella sua casa di Los Angeles a causa di un melanoma, come ha dichiarato a The Hollywood Reporter. L’uomo era famoso per aver interpretato per 40 anni Linc Tyler nella soap opera della ABC All My Children e ha recitato nella produzione teatrale originale e nell’adattamento cinematografico di The Boys in the Band.

Parliamo di Peter White. A riferirlo è la sua compagna di cast di All My Children Kathleen Noone (Ellen Shepherd Dalton nella serie). White ha anche interpretato Arthur Cates, l’avvocato di Sable Colby (Stephanie Beacham), nelle prime due stagioni della soap ABC The Colbys nel 1985-86, e ha recitato come il defunto medico padre dei personaggi interpretati da Swoosie Kurtz, Sela Ward, Patricia Kalember e Julianne Phillips nella serie drammatica della NBC Sisters del 1991-96.





White ha interpretato per la prima volta Lincoln Tyler, figlio della severa matriarca di Pine Valley Phoebe Tyler (Ruth Warrick), dal 1974 al 1980 – è stato il terzo attore a ricoprire il ruolo, a partire da James Karen – ed è poi tornato per le puntate dell’81, 84, 86, 95 e 2005.

Nel corso degli anni White è stato guest-star in decine di serie televisive, da Cannon, Hill Street Blues, The Jeffersons, Dynasty e Knots Landing a Star Trek: Deep Space Nine, Mad About You, The X-Files, The West Wing e Cold Case.

Il suo curriculum cinematografico comprende anche Dave (1993), Mother (1996), Flubber (1997), Armageddon (1998), Thirteen Days (2000) e First Daughter (2004). Negli ultimi anni, ha lavorato come insegnante di recitazione per coloro che si preparavano a fare un’audizione.

