“Ci ha lasciati anche lei”. Lutto nel cinema italiano, addio a una vera signora dello schermo

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di una grande attrice italiana, che ha fatto davvero la storia. La notizia della sua morte è arrivata nella giornata di sabato 4 novembre, creando un dolore immenso nei confronti di tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo enorme talento. La sua carriera era iniziata tra Milano, Cortina e Venezia e aveva fatto una conoscenza col produttore di Via col vento quando era adolescente, avendo solamente 15 anni.

Una volta diplomatasi, ha studiato presso il Sarah Lawrence College della città di New York e in seguito in una scuola dedita alla fotografia. Lei era poi riuscita ad imporsi a Hollywood grazie alla sua amicizia con la figlia di Jack Warner. E oggi il cinema è in lutto per la perdita di una professionista eccellente. La morte di questa attrice italiana è un duro colpo da assorbire per il grande schermo. Da segnalare anche le sue conoscenze con Lauren Bacall e Marylin Monroe nel film Come sposare un milionario.

Cinema in lutto per la morte di una grande attrice italiana

Ma il cinema, in lutto in queste ore, non è triste solo per la morte di un’attrice affermata ma anche di una produttrice cinematografica di successo. A proposito di questa parte della sua vita lavorativa, è stata protagonista nella pellicola Metti una sera a cena, C’era una volta il West, Teorema e Medea, Uomini contro, Anonimo veneziano, Fratello sole, sorella luna, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e Mimì metallurgico ferito nell’onore.

A morire a 89 anni è stata Marina Cicogna, originaria di Roma, che è anche stata la prima donna produttrice cinematografica nel territorio europeo. La chiamavano la contessa del cinema ed è bellissima la descrizione fatta dal New York Times in passato: “La prima grande produttrice cinematografica italiana, una delle donne più potenti del cinema europeo”. Alla veneranda età di 83 anni era anche stata scelta come testimonial di Gucci.

Proprio nell’anno in corso Marina Cicogna aveva ottenuto l’ultimo grande riconoscimento. Infatti, le era stato consegnato il David di Donatello alla carriera. Ha anche scritto l’autobiografia Ancora spero. Una storia di vita e di cinema insieme al prezioso apporto di Sara D’Ascenzo.