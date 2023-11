“Sono innamorato di te”, scoppia l’amore (finalmente) al Grande Fratello 2023. Tra relazioni che non possono essere e le impossibili che non hanno futuro, ce n’è una che invece ha tutte le carte in tavola per essere una di quelle da sogno. Almeno per i telespettatori di Mediaset. No, non parliamo di Varrese e Beatrice, ma di Letizia Petris e Paolo Masella. I due sembrano piacersi alla grande e vogliono provare a creare qualcosa insieme. C’è solo un problema: sono entrambi fidanzati.

Lui si è detto disponibile ad aspettarla e proprio il giovane macellaio affatto una super dichiarazione d’amore alla Petris. Il ragazzo ha detto: “Io ti dico sempre che vali tanto e mi sembra che adesso mi ascolti. La mia vittoria è che ti stai valutando bene per quella che sei. In primis per me c’è la tua felicità. Adesso ti lascio tutto il tempo di metabolizzare la tua situazione e io sono qui che ti aspetto e ti capisco”.





“Sono innamorato di te”, scoppia l’amore al Grande Fratello

E ancora: “E faccio questo perché so che è giusto per me e te. Da quando ti ho conosciuto ho sentito cose che non avevo mai sentito. Mi hai fatto provare molte sensazioni. Sento più cose con te che con la ragazza con cui sono stato quattro anni. Con te non sento solo le emozioni che sentivo con lei, ma di più”. “Io ti dico sempre che vali tanto e mi sembra che adesso mi ascolti. La mia vittoria è che ti stai valutando bene per quella che sei”.

Poi dice Paolo Mesella: “In primis per me c’è la tua felicità. Adesso ti lascio tutto il tempo di metabolizzare la tua situazione e io sono qui che ti aspetto e ti capisco. E faccio questo perché so che è giusto per me e te. Da quando ti ho conosciuto ho sentito cose che non avevo mai sentito. Mi hai fatto provare molte sensazioni. Sento più cose con te che con la ragazza con cui sono stato quattro anni”.

PAOLO MASELLA: "SENTO PIÙ CON TE CHE CON LA RAGAZZA CON CUI SONO STATO 4 ANNI"

Paolo Masella continua la conversazione con Letizia Petris aggiungendo dettagli del suo punto di vista sulla concorrente.#grandefrateĺlo pic.twitter.com/fwO44IBxQY — 💙Angelo 💚🤍❤️ (@Ang_Gulino) November 5, 2023

Conclude il ragazzo: “Con te non sento solo le emozioni che sentivo con lei, ma di più”. Poco dopo Letizia si è confidata con Giuseppe e gli ha detto: “Inutile che continuate a stressarmi dicendo di buttarmi. Ho preso delle decisioni per me, non tanto per andare da un altro. Adesso devo capire e dedicarmi un po’ a me. E invece qui mi dicono che lo devo baciare entro la puntata. Ma stiamo scherzando?”. Chissà cosa accadrà.

