Chi sta per uscire dal Grande Fratello 2023? Oggi è lunedì e come ogni giorno di inizio settimana che si rispetti, si torna a parlare dell’eliminazione del Grande Fratello. Chi sarà costretto quindi stasera ad abbandonare la casa più spiata d’Italia? Chiaramente i bookmakers sono sicuri di un nome, ma difficile dirlo con certezza fino a quando Alfonso Signorini non dirà il suo nome a fine serata.

Nel frattempo all’interno della casa c’è grande fermento tra Letizia Petris e Paolo Masella. I due sembrano piacersi alla grande e vogliono provare a creare qualcosa insieme. C’è solo un problema: sono entrambi fidanzati. Lui si è detto disponibile ad aspettarla e proprio il giovane macellaio affatto una super dichiarazione d’amore alla Petris.





Chi sta per uscire dal Grande Fratello 2023

Il ragazzo ha detto: “Io ti dico sempre che vali tanto e mi sembra che adesso mi ascolti. La mia vittoria è che ti stai valutando bene per quella che sei. In primis per me c’è la tua felicità. Adesso ti lascio tutto il tempo di metabolizzare la tua situazione e io sono qui che ti aspetto e ti capisco. E faccio questo perché so che è giusto per me e te. Da quando ti ho conosciuto ho sentito cose che non avevo mai sentito”.

E ancora: “Mi hai fatto provare molte sensazioni. Sento più cose con te che con la ragazza con cui sono stato quattro anni. Con te non sento solo le emozioni che sentivo con lei, ma di più”. Uscirà uno dei due? Sembra molto strano. E allora chi uscirà stasera dal Grande Fratello 2023? Chi sarà eliminato definitivamente dal programma di Signorini?

Nonostante la cessata di stasera il GF twitter voterà tutto Mughini perché a noi di chi esce tra Alex, Giselda, Angelica e Giuseppe non ce ne frega nulla basta che esca uno di loro 🎻#GrandeFratello — scossa 9.3 💌 (@alehugme3) November 3, 2023

In nomination ci sono: Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi e Giampiero Mughini. Il televoto è chiaramente in positivo e si risponde alla domanda “chi vuoi salvare?”. Sembra che il preferito del pubblico sarebbe Giampiero Mughini. L’uscita invece dovrebbe riguardare Angelica Baraldi, mentre sarebbero salvi Alex Schwazer, Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi. Staremo a vedere.

