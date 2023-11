Grande Fratello 2023, la confessione del concorrente. Puntate dense di colpi di scena rivelazioni che conquistano l’attenzione del pubblico, proprio come quella riferita nelle ultime ore dal diretto interessato. Gli inquilini della casa sono soggetti a ferree regole di convivenza e il pubblico è sempre il giudice insindacabile: cosa accadrà adesso che Alex Schwazer ha confessato tutto? Ovviamente il ‘caso’ potrebbe non passare inosservato e gli autori del programma potrebbero essere costretti a prendere severi provvedimenti.

Alex Schwazer confessa tutto agli inquilini della casa del Grande Fratello 2023. Il nome del concorrente continua a restare sotto la luce dei riflettori. L’atleta ha deciso di lasciarsi conoscere senza mezze verità ed è questa la qualità che più di tutte il pubblico continua ad apprezzare. Proprio per la sua trasparenza, Alex è stato interessato molto spesso in accesi confronti in casa.

Alex Schwazer confessa tutto agli inquilini della casa del Grande Fratello 2023: “È successo due volte…”

Tutti ricorderanno lo scontro avuto con una delle protagoniste del reality show, l’attrice Beatrice Luzzi. Per l’atleta la situazione potrebbe non volgere al meglio. Infatti Alex affronterà presto il verdetto del televoto. E come si sa bene, per i concorrenti in lista il rischio di abbandonare la casa del Grande Fratello è sempre in agguato.

Nelle ultime ore a catturare l’attenzione dei fan del programma sarebbe stata una confessione di Alex resa ai compagni di gioco e senza troppi mezzi termini. Il concorrente si trovava in chiacchiera insieme a Giampiero Mughini e Marina Fiordaliso, poi la confessione inaspettata che però anche i fan hanno avuto modo di apprendere.

Alex: "Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere"



Il dopato vuole per caso farsi squalificare proprio adesso con la gattamorta in nomination?!#grandefratello pic.twitter.com/56bWwMMsWp — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 4, 2023

L’atleta ha infatti confessato di aver bestemmiato non una ma ben due volte: “Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere. Scusate, ma stavo per rischiare la vita”. Ovviamente il video del momento non poteva che fare il giro del web in poco tempo: Schwazer a rischio squalifica? Ancora sul fronte tutto tace, quindi non occorrerà fare altro che seguire la messa in onda come sempre su Canale 5.