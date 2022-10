Tale e Quale show riparte con un giallo, una battuta di Giorgio Panariello che secondo molti sarebbe stata indirizzata a Giorgia Meloni. Le polemiche non mancano ma intanto Carlo Conti si gode un risultato strepitoso. La prima puntata ha vinto la gara degli ascolti con il 21% di share. Un risultato che incassa l’applauso del direttore intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. “Sono molto soddisfatto del debutto della dodicesima edizione di “Tale e quale Show” che, con oltre il 21 di share, ha vinto la serata televisiva del venerdì, diventata molto competitiva”.



“Il merito è di Carlo Conti e della squadra di lavoro della Rai che lavora in grande armonia e con la voglia comune di mettersi sempre in gioco. Il segreto della longevità di un marchio va rintracciato nella capacità autoriale di saper innovare senza snaturare la forza del concept originale, nel coraggio di offrire la vetrina della prima serata anche a nuovi talenti, nel saper contaminare linguaggi diversi intrecciando musica, comicità’ e intrattenimento a 360 gradi”.

Tale e Quale show, Giorgio Panariello: battuta Giorgia Meloni



La puntata è stata vinta da Antonino Spadaccino nei panni di Marco Masini. La sua interpretazione live sulla base di T’innamorerai gli ha fatto portare a casa addirittura una standing ovation da parte del pubblico in studio, con i suoi ben 75 punti. In gara c’era anche Alessandra Mussolini (poi arrivata quinta) nei panni di Rosanna Fratello.



Commentando la sua esibizione Giorgio Panariello ha detto “Secondo me questa edizione la vince lei perché per la Mussolini è un periodo buono, questo è l’anno buono o quest’anno o mai più”. Secondo alcuni, la battuta sulla Mussolini era un chiaro riferimento ai risultati delle ultime elezioni politiche e alla vittoria di Giorgia Meloni. Dopo la battuta in studio è calato il gelo.

Panariello: “Quest’edizione la vince lei, per la Mussolini è un periodo buono”



Mentre sui sociali i commenti si sono scatenati: “Se venerdì prossimo Panariello non sarà più seduto su quella sedia sappiamo tutti il perché, vero?”. Insomma, è solo la prima puntata ma il programma di Carlo Conti ha già strappato applausi e polemiche.

“Ma siete sicuri?”. Tale e Quale Show, colpo di scena in diretta. E nessuno se lo aspettava