“Ma siete sicuri?”. Tale e Quale Show, colpo di scena in diretta. E nessuno se lo aspettava

Tale e Quale, il colpo di scena. Una diretta imperdibile quella andata in onda davanti ai giudici e al pubblico in studio e a casa. Un’esibizione più unica che rara quella di Antonino Spadaccino che è riuscito a conquistare il cuore di molti. L’interpretazione sul brano di Marco Masini, e poi la sorpresa nello studio televisivo davanti a tutti.

Antonino Spadaccino imita Marco Masini, poi il colpo di scena che nessuno avrebbe previsto. Tale e Quale, musica e tanti momenti televisivi densi di emozione: la magia del programma passa anche da tutto questo.

Antonino Spadaccino imita Marco Masini: la sorpresa in diretta tv

Nel corso della messa in onda Antonino Spadaccino ha fatto sognare: “Meglio di Masini” ha scherzato il giudice Giorgio Panariello. Un’interpretazione che ha conquistato tutti e che non poteva che andare incontro a una sorpresa: Marco Masini in persona chiama in diretta tv. (Carlo Conti, a sorpresa arrivano esclusioni eccellenti a Tale e Quale Show).

Ebbene, dopo l’imitazione del cantante sulle note di T’innamorerai, l’interprete ha convinto a tal punto da meritare il colpo di scena e le congratulazioni in diretta dell’artista musicale: “A parte le forme corporee, credo che siamo su ottimi livelli. Quasi ci credevo”.

E ovviamente complimenti anche da parte dei giurati: “Complimenti” ha detto la Goggi, “Quelli che fanno bene Masini si contano sul palmo della mano e te sei uno di quelli, complimenti” sono state le parole di Giorgio Panariello. E ancora Malgioglio: “Vorrei dire ad Amadeus, con una voce così…Se hai una bella canzone presentati a Sanremo. Un ragazzo con una voce così straordinaria è un peccato se non fa parte della musica leggera”.