Vetrata rotta al GF Vip 7. Incidente domestico nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show che il 19 settembre ha riaperto i battenti con la consueta conduzione del giornalista Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli (al suo secondo anno in studio) e la cantante Orietta Berti nelle vesti di opinioniste.

Solo pochi giorni fa a finire al centro dell’attenzione era stato Charlie Gnocchi, che era stato protagonista di un momento esilarante. Mentre si trovava in giardino con alcuni dei suoi compagni d’avventura, il conduttore si era girato per rientrare nella casa del GF Vip 7 dando però una testata contro la vetrata. Vetrata che nel corso delle varie edizioni del reality è stata spesso protagonista di momenti divertenti come questo ma anche di diversi incidenti.

Leggi anche: “Sei solo una me*** vivente”. GF Vip 7, Charlie Gnocchi fuori di sé. Pesanti offese e caos





Vetrata rotta al GF Vip 7, incidente domestico per Charlie Gnocchi

Vetrata rotta al GF Vip durante il party di Capodanno – Lo scorso anno, per esempio, mentre i vip si divertivano facendo un trenino durante il party organizzato nella Casa per festeggiare il Capodanno, Soleil Sorge aveva rotto accidentalmente una porta a vetri che mette in comunicazione la veranda e il giardino. Nessuno si era fatto male e la stessa Soleil aveva continuato a ballare facendo finta di nulla.

Anche quest’anno la vetrata che divide la cucina alla parte esterna della casa ha fatto una finaccia. Nel pubblicato Twitter si vede Antonino Spinalbese intento nel taglio della pizza, ma alle sua spalle, riflesso, si vede il giardino della casa e Charlie Gnocchi che manda in frantumi la vetrata. Il vippone, che pochi giorni prima aveva sbattuto la faccia proprio sulla porta, ha provato a chiuderla ma evidentemente ha fatto troppa forza e il vetro è andato in mille pezzi.

Il rumore dei vetri rotti ha spaventato tutti i concorrenti del GF Vip 7. Dopo un po’ di preoccupazione, Antonino Spinalbese, che si trovava in cucina a tagliare la pizza per la cena, si è rivolto a Charlie Gnocchi prendendo le sue difese e spiegando che aveva già detto agli autori che la porta aveva qualche difetto. “Li avevo avvisati, non è colpa tua”, ha affermato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.