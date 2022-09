Momenti di altissima tensione al GF Vip 7. Charlie Gnocchi ha perso letteralmente la testa nelle scorse ore e ha cominciato ad inveire pesantemente contro un concorrente. Una lite in piena regola, davanti ad altri vipponi, che ovviamente è diventata virale sui social. Parolacce a non finire e toni di voce alti nella Casa più spiata d’Italia. Il fratello di Gene Gnocchi non ha proprio accettato un commento del compagno di avventura e ha sbraitato, utilizzando delle frasi destinate a creare polemiche nel pubblico.

L’aria è diventata incandescente al GF Vip 7 a causa della furia totale di Charlie Gnocchi. A farne le spese in questa lite un altro concorrente, che ha cercato di reagire ma ha subito comunque un comportamento verbale molto aggressivo da parte del gieffino. Intanto, Cristina Quaranta ha annunciato: “Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te (in riferimento a Nikita Pelizon n.d.r.). Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla, ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination”.

GF Vip 7: Charlie Gnocchi, lite furiosa col concorrente Attilio Romita

A scatenare la rabbia al GF Vip 7 di Charlie Gnocchi e la successiva lite, è stata la seguente frase di un concorrente in riferimento alla spesa: “Siete surreali quando fate la spesa”. Da lì in poi si è perso il controllo della situazione con Charlie che ha esclamato: “Allora vieni te, vieni tu. Allora taci, ma siamo surreali. Ma cosa vuol dire che siamo surreali? Questa è un’offesa, ma falla tu invece la spesa. Surreale è un’offesa, noi non lo siamo”. E l’altro gieffino: “Non ti rivolgere a me così”. Poi altre parole molto dure.

Lo scontro è avvenuto tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita, col primo che ha aggiunto: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una mer*** vivente. Ma fai a fanc***. Io lo conosco perché ho studiato il surrealismo di André Breton. Quello è un movimento artistico e hai detto una ca***. Vai a quel paese che è meglio, surreale a me”. Eppure il sito de La Nostra Tv ha sottolineato un aspetto importante: molti utenti hanno dato ragione ad Attilio Romita e hanno criticato duramente l’atteggiamento di Charlie.

Charlie vs Attilio: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una m*rda vivente. Vaffanc*lo”.#GFVIP pic.twitter.com/Q51XbriZag — Roberto Mallò (@robymallo) September 30, 2022

Nei giorni scorsi, Charlie Gnocchi si è arrabbiato per uno scherzo di Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria. Mentre Gnocchi dormiva in camera, i due ragazzi hanno tagliato della cipolla e hanno deciso di ficcargliela nel letto. A quel punto la furia dell’uomo è stata incontenibile: prima si è alzato per via del forte odore di cipolla che gli era stata messa sul cuscino, poi è andato alla ricerca dei colpevoli.