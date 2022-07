Carlo Conti e Tale e Quale Show, decisione drastica del conduttore che avrebbe fatto fuori tre donne dal cast della prossima edizione. Eppure sembrava veramente fatta, infatti in questi giorni e anche nelle scorse settimane non si parlava altro che del loro possibile approdo nella trasmissione di Rai1. Ma qualcosa è cambiato improvvisamente e ora la scelta è ricaduta sulla loro clamorosa esclusione. Probabile che possano esserci chiarimenti ufficiali nelle prossime ore, ma al momento non ce ne sono.

Carlo Conti e Tale e Quale Show, scelta inaspettata e mancate presenze di tre vip ormai sicure. Si è invece vociferato recentemente che nella prossima edizione lui potrebbe avere Manila Nazzaro, ex GF Vip 6 e compagna di Lorenzo Amoruso, e l’ex Uomini e Donne Alessandra Pierelli, che è stata legata sentimentalmente in passato a Costantino Vitagliano. Inoltre, nella stessa notizia che ha riportato l’esclusione eccellente delle tre, è stato anche annunciato un nuovo arrivo.





Carlo Conti e Tale e Quale Show: “Fatte fuori le sorelle Selassié”

Carlo Conti e Tale e Quale Show, tre ragazze non prenderanno parte al suo programma anche se la loro ufficialità sembrasse dietro l’angolo. A dire tutto è stato il sito TvBlog. Possiamo dire che si tratta di ex protagonista del Grande Fratello Vip e anche colei che invece parteciperà ha avuto un’esperienza nel reality show di Canale 5. Difficile capire cosa sia potuto accadere, il portale si è limitato a scrivere: “Alla fine della fiera non ci saranno”. Ma andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Non saranno presenti, tranne improbabili ulteriori colpi di scena, le sorelle Selassié. Quindi, Lulù, Jessica e Clarissa non potranno esibirsi sul primo canale Rai e mettere in mostra le loto doti canore. Niente da fare per le ex gieffine, che stanno comunque per annunciare qualcos’altro di grandioso. Chi invece risponderà presente ed è dunque stata selezionata da Carlo Conti è la showgirl Valeria Marini, che sicuramente delizierà il pubblico anche e soprattutto con la sua straordinaria simpatia.

Ma sulle sorelle Selassié Pipol Music ha scritto: “l progetto è work in progress ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassié stanno proponendo alle case discografiche un progetto musicale che le vede coinvolte in prima persona. Ebbene sì: Lulù, Clarissa e Jessica hanno un singolo pronto da far esplodere. Noi come sempre vi terremo aggiornati”. Staremo a vedere cosa accadrà.

