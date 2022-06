Carlo Conti e Tale e Quale Show, due colpacci in arrivo. Se ne sta parlando in queste ore e a riferire tutto è stato un sito, che difficilmente sbaglia. Due nomi decisamente top, che stravolgeranno positivamente il programma di Rai1. Non ci sono ufficialità, ma il conduttore televisivo sarebbe stato in grado di piazzare questi ‘acquisti’ stratosferici. Una delle due è reduce da una interessante esperienza televisiva ma nell’altra emittente, ovvero Mediaset. E ora è pronta a ricominciare nella tv pubblica.

Carlo Conti e Tale e Quale Show, novità in vista sensazionali. Eppure solamente pochi giorni fa sono arrivate invece news più negative. Dopo il ‘no’ di Katia Ricciarelli e Alex Belli, è la volta di Davide Silvestri. Ci sarà o non ci sarà l’ex gieffino? Stando ancora alla fanpage instagram thepipol_tv, pare che anche lui abbia declinato l’invito. Carlo Conti e il cast ancora tutto da fare: chi resta? Pare che per il grande debutto del programma ad aver detto ‘si’ siano proprio le tre sorelle Selassiè.





Carlo Conti, a Tale e Quale Show due colpacci in arrivo

Carlo Conti, a Tale e Quale Show pronti due nomi di grande livello. A svelare tutto ci ha pensato TvBlog. La prima è un’ex concorrente di uno dei reality show più amati di Mediaset, mentre la seconda è un’ex Uomini e Donne. Dunque, entrambe provengono da un mondo diverso da quello della Rai, ma il presentatore sta dimostrando ancora una volta di non avere assolutamente pregiudizi, visto che ha pescato in diverse occasioni personaggi che arrivavano proprio dalla concorrenza.

Secondo TvBlog, Carlo Conti nella prossima edizione di Tale e Quale Show potrebbe avere Manila Nazzaro, ex GF Vip 6 e compagna di Lorenzo Amoruso, e l’ex Uomini e Donne Alessandra Pierelli, che è stata legata sentimentalmente in passato a Costantino Vitagliano. Adesso si resta in attesa dell’eventuale annuncio ufficiale della redazione o dello stesso conduttore televisivo. Il pubblico sicuramente apprezzerebbe molto questi due volti, che hanno decisamente tanti sostenitori da anni.

A proposito di Manila Nazzaro, queste le sue dichiarazioni su Lorenzo Amoruso e l’ipotesi matrimonio: “Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà”.

