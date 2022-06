Carlo Conti e il cast di Tale e Quale Show, dubbi dopo il ‘no’ secco di altri ex gieffini. Ormai da giorni circolano le voci sulla presunta partecipazione di Katia Ricciarelli al programma di Carlo Conti. Rumor che poi sono stati messi in chiaro dalla diretta interessata che ha dunque confermato di non essere intenzionata a prendere parte al cast. Oggi un altro nome del GF Vip fa capolino tra quelli dei possibili concorrenti.

Carlo Conti, dubbi sul cast di Tale e Quale Show. Prima il ‘no’ secco di Katia Ricciarelli: “Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi…Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita…”. L’ex geffina, dunque, non solo avrebbe rifiutato la proposta di Carlo Conti, ma anche quella di Alfonso Signorini che l’avrebbe voluta come opinionista.





Carlo Conti, dubbi sul cast di Tale e Quale Show

Non solo Katia Ricciarelli tra gli ex gieffini a dire no a Carlo Conti. Nelle ultime ore altri nomi fanno capolino e sembrano suscitare qualche stuzzicante attesa. Primo tra tutti il nome di Alex Belli, che pare abbia già abbandonato l’idea di prendere parte al cast. Si apprende sulla fanopage instagram thepipol_tv: “Non sarà nella prossima edizione di Tale e Quale Show…”. (Carlo Conti, l’appello della Vip davanti a tutti).

Dopo il ‘no’ di Katia Ricciarelli e Alex Belli, è la volta di Davide Silvestri. Ci sarà o non ci sarà l’ex gieffino? Stando ancora alla fanopage instagram thepipol_tv, pare che anche lui abbia declinato l’invito. Carlo Conti e il cast ancora tutto da fare: chi resta?

Pare che per il grande debutto del programma, ad aver detto ‘si’ siano proprio le tre sorelle Selassiè. Ma non solo, perché nella rubrica redatta da Alberto Dandolo si apprende qualche anticipazione: Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria nel cast? L’indiscrezione: “Sono in attesa di conoscere l’esito della loro audizione. Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare che abbiano ottime possibilità”.

