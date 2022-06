Nicolas Vaporidis non riesce a non pensare ad Edoardo Tavassi, uno dei concorrenti che poteva vincere a mani basse questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ora Nicolas sembra avere tutte le carte in mano per vincere questa edizione, eppure non riesce a godersi a piena la situazione. Come è arcinoto, Edoardo Tavassi è stato costretto a lasciare il gioco per problemi di salute la cosa ha destabilizzato Nicolas Vaporidis.

Ora, a pochi giorni dalla finale l’attore non riesce a non pensare ad un ultimo periodo sull’Isola senza il suo amico. Nicolas Vaporidis (qui la confessione di Alvin su di lui) non riesce a non pensare ad Edoardo Tavassi: vorrebbe semplicemente condividere questo momento con lui, ma non si può. Come riportato da Fanpage, l’attore romano, parlando con Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis, non è riuscito a nascondere il suo dispiacere: “Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine…vaffanc*lo”.





Nicolas Vaporidis non riesce a non pensare ad Edoardo Tavassi: cosa succede

“Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo […] Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli”.

Nicolas Vaporidis non riesce a non pensare ad Edoardo Tavassi e dice: “Di quello che avremmo fatto all’aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato…tutto”. Ora non ci resta che attendere l’ultimo appuntamento con la finale dell’Isola dei Famosi.

È tutto organizzato per il 27 giugno 2022, in prima serata su Canale 5. Il premio andrà a uno tra Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Luca Daffrè. Chi si porterà in tasca il bottino della sedicesima edizione? Sono in tanti sui social network a pensare che sarà proprio l’attore di origine greche a vincere. D’altronde è colui che più di tutti, specie dopo l’addio di Edoardo Tavassi per i problemi al ginocchio, è riuscito a catalizzare le attenzioni su di sé.

