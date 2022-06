Nicolas Vaporidis gesto Edoardo Tavassi. I due naufraghi, che sull’Isola dei Famosi hanno instaurato un ottimo rapporto diventando grandi amici, sono stati costretti a separarsi. L’attore è ancora in gioco, è tra i favoriti per la vittoria e oltretutto è stato il primo concorrente a essere eletto finalista di questa edizione.

Il fratello di Guendalina Tavassi, invece, seppur a malincuore ha dovuto abbandonare il reality show per via di un grave problema al ginocchio. Insomma, si è dovuto ritirare a un passo dalla finale. Gareggiano in sei adesso e il gruppo rimasto, dopo più di 90 giorni sull’Isola, si sta preparando al meglio per affrontare gli ultimissimi giorni in Honduras.





Nicolas Vaporidis gesto Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore lo Spirito dell’Isola ha deciso di mettere alla prova la creatività dei naufraghi consegnando loro delle tavole di legno a forma di freccia da decorare a proprio piacimento. E Nicolas Vaporidis ha dedicato questo gesto a Edoardo Tavassi. Ma anche tutti gli altri si sono dedicati alle loro creazioni.

Carmen Di Pietro ha composto la scritta “I love Isola” mentre Nick Luciani ha mandato un pensiero alla sua famiglia scrivendo “Direzione casa” e Luca Daffrè ai suoi genitori. Mercedesz Henger ha dedicato il suo cartello a sua sorella Jenny mentre Marialaura De Vitis ha reinventato il motto di questa edizione con “Isola 2022, dove tutto può cambiare in meglio”.

Come detto, Nicolas Vaporidis ha invece fatto un gesto carino per Edoardo Tavassi. Ha voluto celebrare la loro amicizia con questo pensiero “indelebile”: “Edoardo Tavassi dove tutto è iniziato – ha scritto l’attore su una tavola di legno – Avevamo sempre voluto finire l’Isola insieme, non sarà presente alla finale ma in qualche modo voglio valorizzare così la nostra amicizia”.

