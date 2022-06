Nicolas Vaporidis, le critiche del marito di Laura Maddaloni. Clemente Russo torna a parlare sul naugrafo e lo fa nel corso di un’intervista per Radio Marte nel programma Metti a folle. Il reality show condotto da Ilary Blasi si avvia verso la finale e la frecciatina non poteva che giungere proprio sul più bello.

Prima di rifersi al percorso di Nicolas Vaporidis, Clemente Russo afferma sulla sua esperienza sull’Isola: “Mi ha fatto ritornare bambino, capire che veramente si può vivere con poco”. Ma il marito di Laura Maddaloni ha un punto di vista molto chiaro sul finalista: “E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo fare attoriale l’ha portato in finale”.





Nicolas Vaporidis, la frecciatina di Clemente Russo

Nicolas Vaporidis in finale, ma per Clemente Russo la vittoria non porterà il suo nome: “Per me non vince”. E a proposito di una ‘strategia’ che potrebbe condurre alla vittoria, Clemente Russo afferma rispondendo a un utente: “Ognuno di noi messo piede sull’isola ha la sua strategia, la mia era quella di mettermi al servizio di tutti i naufraghi”. (Nicolas Vaporidis, l’accusa di Clemente Russo: “Sapete cosa fa?”).

Capitolo a parte quello di Nicolas Vaporidis, Clemente aggiunge sul proprio conto: “Quello che ho fatto sempre nello sport, sono stato sempre il capitano, che mi mettevo al servizio, il leader, sono andato a pescare, è la resilienza, la pazienza, la tenacia, io e mia moglie ne abbiamo costruite almeno cinque capanne”. (Nicolas Vaporidis, concorrente a rischio).

Ma la frecciatina di Clemente Russo arriva a tutti: “Ci sono persone che stanno sulle stuoie dalla mattina alla sera, non fanno nulla, lo stesso Nick, la voglia si è cominciata a sentire l’altro giorno, le strategie sono anche quelle di nascondersi e poi uscire alla fine”.

“È uno schifo!”. Isola dei Famosi, bufera sulla produzione: il pubblico se n’è accorto