Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis a rischio. Così secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete in queste ore con sempre maggiore insistenza. L’attore romano ha dovuto lasciare temporaneamente l’Isola per fare ricorso all’infermeria. I profili social ufficiali dell’Isola dei famosi 2022 hanno comunicato: “Nicolas Vaporidis abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico”. All’annuncio, è stato allegato un breve video, in cui si vede il naufrago – visibilmente abbattuto – che percorre la spiaggia per salire sulla barca che lo avrebbe portato in infermeria.



Estefania Bernal, vedendolo in difficoltà, ha chiesto a Edoardo Tavassi di sollevarlo per aiutarlo a salire a bordo della piccola barca. Poco prima che Nicolas Vaporidis si recasse in infermeria, Mercdesz aveva riportato un taglio alla mano. “Stamattina mi sono svegliata con voglia di fare, come sempre”.





Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis a rischio abbandono: ecco perché



E ancora: “Siamo andati a fare un’escursione e nell’attraversare degli scogli, sono scivolata su un corallo che mi ha aperto la mano. Mi sono resa conto che mi faceva molto male”. Un’edizione maledetta quella di questa stagione che, secondo i pronostici, dovrebbe veder trionfare Nicolas Vaporidis. Da quello che dicono i sondaggi sul web e ai tweet, il trio d’oro è quello formato da Edoardo Tavassi Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. (Leggi anche “Non è un uomo”. Isola dei Famosi: Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis. “Ho visto tutto”)



Secondo i bookmakers a trionfare sarà Nicolas, secondo posto per Edoardo Tavassi e medaglia di bronzo per Carmen Di Pietro. Sisal e Snai non hanno dubbi sulla vittoria dell’attore di Notte Prima degli Esami, così come sul fatto che Gennaro Auletto sarà eliminato nella prossima puntata. I dubbi però su Nicolas sono legati alla sua permanenza sull’Isola. “Ad occhio Nicolas è il naufrago più dimagrito di tutti. Speriamo torni e che vinca”.



“Mamma mia, li stanno massacrando”, “Allungando ancora il gioco, dovreste cambiare il nome del gioco: ‘Highlander, ne resterà solo uno’”, si legge tra i commenti social più aggreganti. Dopo il ricorso all’infermeria una domanda ora è legittima: Nicolas Vaporidis rischia di uscire anzitempo dal reality, prima della finale de L’isola dei famosi?

