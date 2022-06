Alla fine anche Alessandro lannoni è geloso della mamma all’Isola dei Famosi 2022. Il cocco di Carmen Di Pietro sta impazzendo dopo che la donna ha deciso di rispondere per le rime al video con cui il figlio Alessandro lannoni la accusava di essere troppo invadente. Tutto merito del suo nuovo toy boy Luca Daffrè. Carmen grazie a lui è riuscita nel suo intento di farlo ingelosire e ora ne paga le conseguenze. C’è da dire che le cose tra i due sono molto calde. La naufraga e il 27enne si piacciono e stanno tutto il tempo a scambiarsi baci a stampo e massaggi rilassanti alla schiena.

È a questo punto che Alessandro lannoni è geloso della mamma e fa qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il ragazzo, molto imbarazzato, si rivolge alla madre e dice: “Ciao mamma, vedo che ti manco. Da quando hai visto quel cervo sul petto, mi sa che non ci hai visto più”. C’è da dire che Carmen dice di sentire la sua mancanza, ma le risate degli opinionisti in studio non le consentono di continuare.

Alessandro lannoni è geloso della mamma Carmen Di Pietro

”Non gli chiedi più se ha cambiato le gomme dell’auto?”, domanda impertinente Vladimir Luxuria. “Stavo per farlo”, si difende la concorrente, che poco prima aveva descritto le sensazioni provate nel baciare Luca. Carmen aveva detto: “Le nostre labbra si sono sfiorate per qualche secondo, mi si è increspato il cervello”.

Poi il ragazzo, quasi dell’età di suo figlio, ha detto: “Dal primo giorno mi ha trattato benissimo, per questo ho accettato di essere il suo toy boy”. A questo punto il siparietto tra lui e Carmen continua: Alessandro lannoni è geloso della mamma. Carmen lo punzecchia e gli dice: “Non postare altri video finché non rientro”.

E il ragazzo: “Posto quello che voglio mamma. Quello che hai visto posso farlo ancora meglio, direttamente dentro casa. Invito pure Guendalina” . Insomma, Alessandro lannoni è geloso della mamma e sembra avere tutte le intenzioni di fargliela pagare il più possibile a Carmen Di Pietro.

