Isola dei Famosi, critiche verso la produzione. Quello che è successo nelle ultime ore non ha fatto piacere a molti telespettatori che parlano, senza mezzi termini, di reality falsato. Così mentre si avvicina la finale e scatta il totonome per il vincitore di questa edizione. Secondo i bookmakers a trionfare sarà Nicolas, secondo posto per Edoardo Tavassi e medaglia di bronzo per Carmen Di Pietro. Sisal e Snai non hanno dubbi sulla vittoria dell’attore di Notte Prima degli Esami, così come sul fatto che Gennaro Auletto sarà eliminato nella prossima puntata.



Ad accendere la polemica nei giorni scorsi era stata anche Lory Del Santo che aveva usato toni duri dopo l’uscita di Marco Cucolo. Secondo quanto ha rivelato la Del Santo in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Marco poteva continuare la sua avventura come naufrago ma hanno preferito averlo in studio per avere il confronto faccia a faccia con lei.





Isola dei Famosi, critiche verso la produzione: regole da cambiare



“Sì è vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare. Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo”. La nuova polemica riguarda la condizione dei naufraghi. Dopo che Nicolas Vaporidis è stato costretto a ricorrere alla cure mediche i fan del programma si sono scatenati. (Leggi anche “La verità? Vi accontento”. Isola dei Famosi, Clemente Russo mette nei guai su Nicolas Vaporidis)



C’è chi ha accusato il reality di aver falsato la gara con la decisione del prolungamento: “Perché allungare così tanto la trasmissione? Hanno abbandonato tutti i possibili vincitori. Ci manca pure Nicolas. Non siamo al Gf, qui la tenuta fisica è fondamentale”. E ancora: “È ingiusto: i nuovi arrivati sono più forti fisicamente. Non è una cosa che va bene. Gli autori come al solito decidono come voglio, ormai i reality sono diventati una vera schifezza”.



“La trasmissione è durata troppo, alla fine arriva in finale chi è entrato dopo, non è giusto”, ha tuonato un altro utente. E ancora: “L’Isola doveva finire a maggio com’era stabilito. Si sarebbero evitati un sacco di problemi”. “Allungando ancora la trasmissione dovrete cambiare il nome in highlander: ‘Ne resterà solo uno!’”. “Questo lo schifo perché avete allungato. La forza sta abbandonando tutti e restano gli ultimi arrivati. Avete veramente fatto pena!”.

