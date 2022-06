“Ecco chi tornerà con la coppa in mano”. Isola dei Famosi 2022, spunta il nome del vincitore: “Se lo merita”

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Secondo i bookmakers italiani non c’è dubbio. Mancano esattamente due settimane alla finale del programma di Ilary Blasi. Conosceremo il nome del vincitore il prossimo 27 giugno. Per chi non lo sapesse, a Cayo Cochinos ci sono ancora 10 naufraghi, ma molto probabilmente nell’ultima puntata saranno solo cinque o sei.

Ma allora chi vincerà l’Isola dei Famosi? Da quello che dicono i sondaggi sul web e ai tweet, il trio d’oro è quello formato da Edoardo Tavassi (ecco quanti kg ha perso), Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. E proprio su questo gli scommettitori sono d’accordo. Ma andiamo nel dettaglio: secondo Snai e Sisal, chi si porterà a casa il succoso bottino e la gloria eterna? Partendo da Nicolas, in molti sperano in lui. Ma non tutti, dobbiamo dirlo. L’ultima, solo in ordine temporale, a scagliarsi contro il naufrago, è Lory Del Santo.





Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Il pronostico dei bookmakers

L’ex naufraga che si augura che Nicolas non vinca L’Isola dei Famosi e ha spiegato il motivo: “Sono sincera e dico che non vorrei che Nicolas vincesse L’Isola dei Famosi. Dico questo perché per me lui è stato il concorrente più becero. Lui all’inizio era il mio preferito tra tutti. Poi però le cose sono cambiate e lui ha iniziato a criticarmi per qualsiasi cosa. Mi guardava malissimo e mi attaccava sempre per cose inventate”.

“Sì erano attacchi inutili per screditarmi e mi davano molto fastidio. Secondo me tramava qualcosa, non capisco perché ce l’ha così tanto con me visto che non ha fatto nulla. Ha proprio detto che sono falsa e che non mi sopporta”. Ma insomma, tornando alla domanda cardine: chi vincerà l’Isola dei Famosi?

L’edizione più bella di sempre! #Isola — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2022

Secondo i bookmakers a trionfare sarà Nicolas, secondo posto per Edoardo Tavassi e medaglia di bronzo per Carmen Di Pietro. Sisal e Snai non hanno dubbi sulla vittoria dell’attore di Notte Prima degli Esami, così come sul fatto che Gennaro Auletto sarà eliminato nella prossima puntata. E voi, siete d’accordo?

