Isola dei famosi vuol dire dimagrimento, questo oramai è chiaro dopo tante edizioni. Lo sanno bene Carmen Di Pietro, Estefania Bernal, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi hanno già passato 90 giorni in Honduras a L’Isola dei Famosi. Ma quanti kg hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022? Sono circa 3 i mesi senza cibo (da italiani lo possiamo ben dire). Come ricorderete, due settimane fa Clemente Russo ha rivelato che il periodo di dieta forzata passato in Honduras gli ha fatto perdere circa 12 kg. E gli altri?

Possiamo parlarne a cuor leggero perché nelle ultime ore, i naufraghi, sono stati monitorati dallo staff medico che ha osservato anche il loro peso attuale. Poi Novella 2000 ha rivelato il verdetto: quello che è dimagrito di più pare sia Edoardo Tavassi, che sembra abbia perso ben 15 kg. Sì, avete letto bene. Ma quanti kg hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022? Andiamo con ordine: Estefania Bernal ha perso 5 kg.





Carmen Di Pietro ha perso 6 kg. Marco Cucolo ha perso 6 kg. Nicolas Vaporidis ha perso 7 kg. Nick Luciani ha perso 8 kg. Clemente Russo ha perso 12 kg. Jeremias Rodriguez ha perso 15 kg. Roberta Morise ha perso 6 kg. Tutto nella norma se pensate che solo un anno fa, Fariba Terhani, la mamma di Giulia Salemi, ha perso ben 9 kg passando da 55 a 46 kg. Il vincitore, Awed, è dimagrito 16 kg passando da 75 a 59 kg.

Valentina Persia è scesa di 15 kg da 75 a 60 kg e Roberto Ciufoli è dimagrito 16 kg (passando da 75 kg a 59 kg). Valentina Persia ha perso 15 kg (passando da 75 kg a 60 kg), mentre Miryea Stabile è dimagrita solo 6 kg (passando da 59 kg a 53 kg). Anche i naufraghi entrati dopo hanno lasciato in Honduras un bel po’ di adipe.

Andrea Cerioli ha perso 16 kg (passando da 80 kg a 64 kg), mentre Isolde Kostner è dimagrita 10 kg precisi (passando da 60 kg a 50 kg). Se volevate sapere quanti kg hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, beh presto detto: tantissimi!

