Clemente Russo attacca Nicolas Vaporidis. Subito dopo l’eliminazione il pugile due volte medaglia d’argento alle olimpiadi ha vuotato il sacco contro l’ex naufrago. Per Clemente l’esperienza all’Isola dei Famosi non è stata delle migliori. In particolare era andata in scena una lite tra i coniugi Russo (Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni) e l’attore Nicolas Vaporidis. Dopo una delle prove in diretta, Ilary Blasi è intervenuta chiedendo spiegazioni ad alcuni naufraghi: “Scusate ma ho sentito la parola ‘minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?”, ha detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022.



“Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di moderari i termini e di scendere con l’aggressività” aveva spiegato Alvin, cercando di mettere pace e chiudere subito un argomento che poteva creare non pochi problemi ai protagonisti della lite. “Bisogna andare piano con le minacce”, aveva detto Guendalina Tavassi.





Clemente Russo attacca Nicolas Vaporidis: il più falso di tutti



Che poi aveva continuato: “La minaccia grave l’abbiamo sentita è stata registrata. Sì l’hanno sentita tutti. Questa è brutta come cosa dai”. Contro i coniugi Russo avevano parlato anche Carmen Di Pietro e Vladimir Luxuria. “Sono così poco sportivi…” aveva spiegato Carmen. E prima di lei anche Vladimir Luxuria aveva usato parole dure.



“Tu non sei il portavoce del popolo italiano quindi non sai da casa la gente cosa pensa e non arrogarti il diritto di parlare per gli italiani perché magari possono pensarla diversamente da quello che dici tu.” Ora è la volta del pugile di parlare. E non ha perso tempo. Clemente Russo attacca Nicolas Vaporidis a testa bassa su Instagram dicendo di essere rimasto deluso da certi comportamenti e, soprattutto, non solo da lui.



“Mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger.Mi farebbe piacere rivedere Blind, Gustavo, Jeremias, Roberta e Antonio…”. Ma parole più dure sono proprio per l’attore romano con il quale ha discusso spesso e volentieri a Cayo Cochinos: “Lui è senza ombra di dubbio il più falso…”. Insomma, di rivederlo non ha proprio voglia.

