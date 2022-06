Nicolas Vaporidis Edoardo Tavassi, due tra i più grandi protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore è stato eletto finalista prima degli altri, la settimana scorsa, mentre il fratello di Guendalina Tavassi si è visto costretto al ritiro per un serio problema al ginocchio a pochi giorni dalla finalissima.

Ilary Blasi ha dato l’annuncio ufficiale lunedì sera, in apertura di diretta, ma l’abbandono era già dato per certo. Davvero una brutta notizia, per lui e anche per il pubblico che lo ha sostenuto finora. Ma anche se fuori l’Isola dei Famosi si continua ovviamente a parlare di lui.





Nicolas Vaporidis Edoardo Tavassi, “Ha capito tutto”

Con Nicolas Vaporidis Edoardo Tavassi ha costruito un bel rapporto in Honduras, anche se all’inizio non sono mancati gli scontri. E proprio l’attore, come riporta il sito Funweek che riprende un tweet, ha pronunciato una frase sull’ex naufrago che svelerebbe parte delle intenzioni e dei sentimenti del fratello di Guendalina.

Da settimane non si parla che dell’amicizia con Mercedesz Henger, arrivata in Honduras in principio per provare a “conquistarlo”, ma Nicolas Vaporidis ha lanciato una ‘bomba’ che troverebbe poi una semi conferma nell’ultimo gossip su Edoardo Tavassi. Un telespettatore attento ha subito riportato la frase. Questa:

"secondo me potrebbe esserci un interesse per l'argentina": vaporetto che la butta lì e che ridendo e scherzando dimostra di aver capito la situazione più di tutti gli altri naufraghi messi insieme.#isola — lorenzino1899 (@lorenzino1899) June 21, 2022

“‘Secondo me potrebbe esserci un interesse per l’argentina’”: Vaporidis che la butta lì e che ridendo e scherzando dimostra di aver capito la situazione più di tutti gli altri naufraghi messi insieme”, ha twittato l’utente, facendo intendere che a Edoardo Tavassi potrebbe piacere Estefania Bernal. Eppure secondo Pipol Tv, la modella avrebbe flirtato con lui, che però le avrebbe riservato un due di picche…

