“C’è l’annuncio ufficiale”. Nicolas Vaporidis, deciso futuro all’Isola dei Famosi: parlano i medici

Nicolas Vaporidis, resta o va via dall’Isola dei Famosi? Negli ultimi giorni il naufrago ha avuto problemi di salute ed è stato costretto a lasciare Playa Palapa. Purtroppo questa edizione del reality è stata funestata da infortuni di ogni genere. E la decisione di posticipare al 27 giugno la finale non ha fatto altro che rendere ancor più difficile la situazione. Ricordiamo che già Roger Balduino è stato costretto al ritiro, ma anche altri come Mercedesz, Maria Laura e Marco Cucolo hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Ora l’attenzione è tutta puntata su Nicolas Vaporidis. L’attore era dato da molti come il favorito assoluto per la vittoria finale all’Isola dei Famosi. Non a caso ha già conquistato il pass per la finalissima. Ma giovedì 16 giugno ecco che la produzione ha disposto una serie di controlli medici. Il naufrago, infatti, è dimagrito moltissimo e le sue condizioni di salute hanno preoccupato tutti. Ma come sta adesso l’attore? Potrà proseguire la sua avventura o sarà costretto al ritiro?





Nicolas Vaporidis, l’esito dei controlli dopo i problemi di salute

Nell’ultima story Instagram il profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi ha reso noto l’esito dei controlli medici su Nicolas Vaporidis. Per la gioia dei suo numerosi fan l’attore resterà ancora in gioco. Nel video pubblicato si vede proprio Nicolas sorridente con Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis. “Torna finalmente dai suoi compagni e viene subito aggiornato su tutto”.

Dunque Nicolas Vaporidis torna in gioco e punta alla vittoria finale. Giusto nei giorni scorso l’ex naufrago Clemente Russo lo aveva così criticato: “Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicolas”.

Ma con chi se la vedrà Nicolas Vaporidis per la vittoria finale? Secondo alcuni pareri sul web l’altro grande favorito è Edoardo Tavassi. E guarda caso anche lui recentemente ha avuto problemi di salute. Il fratello di Guendalina ha dovuto abbandonare la Palapa ed è stato trasportato in infermeria per alcuni accertamenti. In questo caso, però, il responso non è ancora arrivato e così l’Isola rischia di perdere uno dei suoi protagonisti indiscussi.

