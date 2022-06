“È successo in albergo”. Edoardo Tavassi ed Estefania fuori dall’Isola, la fonte spiffera

Edoardo Tavassi e il due di picche. A un passo dalla finalissima il naufrago, fratello di Guendalina Tavassi, tra i favoriti per la vittoria all’Isola dei famosi è stato obbligato ad abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi a causa di un brutto infortunio al ginocchio.

Mentre cercava di dare alcune dritte a una Carmen Di Pietro in difficoltà, Edoardo Tavassi ha messo male la gamba riportando una distorsione al ginocchio. Una volta tornato in riva e mangiata la ricompensa della prova inviata dallo spirito guida dell’isola, Edoardo Tavassi ha cercato di resistere al dolore ma a un certo punto ha dovuto richiedere l’intervento dei medici ed è stato traportato in infermeria e poi in ospedale. L’esito degli esami è stato tutt’altro che positivo, con la conseguente decisione della produzione d ele naufrago di dire addio all’Isola dei Famosi.





Edoardo Tavassi e il due di picche a una naufraga dell’Isola dei Famosi

“Purtroppo spiace a tutti ma Tavassi dovrà davvero abbandonare. Lui è molto triste, è stato sfortunato. Però i referti medici non lasciano spazio a dubbi e lui dovrà davvero salutare tutti i suoi compagni”, ha annunciato Ilary Blasi durante l’ultima diretta e così Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare l’Honduras e in attesa del volo di rientro per l’Italia soggiornare nel resort.

Edoardo Tavassi e il due di picche – Qui il fratello di Guendalina Tavassi ha trascorso del tempo insieme alle due eliminate Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal e secondo quanto ricostruito da Pipol Tv, Edoardo Tavassi ha rifilato un bel due di picche alla modella. “Edoardo Tavassi, il simpatico naufrago di questa edizione de l’Isola dei famosi ha ripreso possesso del suo cellulare ed è pronto a tornare in Italia. Nella sua prima notte da ‘libero’, prima di partire per un volo che con più tappe, e con un ginocchio out, lo porterà in Italia; Tavassi nel resort si è trovato a passare la sua ultima notte come altre due naufraghe eliminate: Pamela Petrarolo e la modella Estefania Bernal”.

Edoardo Tavassi e il due di picche a Estefania – “Secondo le nostre fonti la ragazza avrebbe flirtato con Tavassi ma ricevendo un due di picche. Il fratello di Guendalina davvero aspetta di guardare Mercedesz Henger senza telecamere per capire qualcosa di più del loro rapporto. Intanto spopolano sui social i suoi meme e la sua simpatia ha colpito anche l’attrice comica Virginia Raffaele. Guendalina, dinanzi a queste sorprese e rivelazioni dichiara a a Pipol ‘Adesso va a finire che io sono la sorella di Edoardo e ora lui è quello famoso’. Ma lo dice sorridendo… con affetto”.

