La mamma di Edoardo e il dubbio sull’addio all’Isola dei Famosi. Durante la puntata serale in onda lunedì 20 giugno il naufrago ha dovuto lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il motivo ormai è noto a tutti: il fratello di Guendalina Tavassi si è fatto male durante una prova.

Mentre cercava di dare alcune dritte a una Carmen Di Pietro in difficoltà, Edoardo Tavassi ha messo male la gamba riportando una distorsione al ginocchio. Una volta tornato in riva e mangiata la ricompensa della prova inviata dallo spirito guida dell’isola, Edoardo Tavassi ha cercato di resistere al dolore ma a un certo punto ha dovuto richiedere l’intervento dei medici ed è stato traportato in infermeria.





La mamma di Edoardo e il dubbio sull’addio all’Isola dei Famosi

La mamma di Edoardo e il dubbio sull’addio all’Isola dei Famosi – Dopo un primo esame in infermeria, Edoardo Tavassi è stato trasferito in ospedale per effettuare una risonanza e capire la natura dell’infortunio. Purtroppo la diagnosi è stata una mazzata per il naufrago, che ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi. L’annuncio è arrivato da Ilary Blasi in apertura della puntata di lunedì 20 giungo e ovviamente la decisione ha scatenato una scia di commenti social.

Eadoardo Tavassi è infatti uno dei concorrenti più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi e per molti il fratello di Guendalina meritava la vittoria. La mamma di Edoardo ha insinuato il dubbio sull’addio del figlio all’Isola dei Famosi e anche la sorella Guendalina non ci è andata leggera dopo aver appreso la notizia dell’abbandono di Edoardo dall’Honduras.

Guendalina incazzata nera che non si collega e la mamma di edoardo contro l'isola che dice che l'hanno obbligato ad abbandonare



MA CHE CAZZO STA SUCCEDENDO AIUT-#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/uhOI58dC9G — anna.ww (@W06Anna) June 20, 2022

Dopo lo sfogo di Guendalina Tavassi, sul suo account Instagram Emanuela Fuin, madre dei due ex naufraghi, ha commentato l’addio del figlio all’Isola dei Famosi con un secco: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo“. Insomma, la mamma di Edoardo ha insinuato il dubbio su come siano andate le cose e che in realtà sia stata la produzione a obbligarlo.

“Non c’è più…”. Mercedesz Henger la più sconvolta all’Isola dei famosi dopo lo specchio