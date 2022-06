Guendalina Tavassi arrabbiata per Edoardo. A soli sette giorni dalla finalissima, il fratello della showgirl ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un grave infortunio al ginocchio. L’incidente è avvenuto qualche giorno fa, quando i naufraghi stavano affrontando la prova ricompensa annunciata dallo Spirito guida dell’Isola.

La prova è stata superata da tutti i naufraghi e prevedeva una lauta ricompensa, un piatto di pollo e patate, ma durante la traversata di Carmen Di Pietro, che ha avuto un piccolo problema, Edoardo Tavassi è entrato in acqua per darle delle dritte e si è procurato una distorsione al ginocchio. Tornato a riva, Tavassi ha chiesto l’intervento della crew e con una imbarcazione è stato portato in infermeria e poi ancora in ospedale per un controllo approfondito. L’esito degli esami è stato tutt’altro che positivo, con la conseguente decisione di abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi.





Guendalina Tavassi arrabbiata per Edoardo Tavassi e l’addio all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi arrabbiata per Edoardo. L’ex naufraga si è detta letteralmente ‘inca***’ per l’addio del fratello all’Isola dei Famosi. A inizio semifinale Ilary Blasi ha infatti annunciato ufficialmente il ritiro di Edoardo Tavassi per il suo problema al ginocchio: “Purtroppo spiace a tutti ma Tavassi dovrà davvero abbandonare. Lui è molto triste, è stato sfortunato. Però i referti medici non lasciano spazio a dubbi e lui dovrà davvero salutare tutti i suoi compagni”.

Guendalina Tavassi arrabbiata per l’addio di Edoardo all’Isola dei Famosi – “Ragazzi scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste, amareggiata e incaz*ata nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola quando sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno. Quando hanno deciso di prolungare il programma sapevo di non poter rimanere per cause mie personali e quindi mi sembrava di aver lottato per il nulla. Per me l’unica speranza era Edoardo. Ho convinto a rimanere, anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo”.

Guendalina è arrabbiata per Edoardo e nello sfogo social spiega che lui sarebbe stata la sua rivincita: “Io speravo tanto in Edoardo, che potesse essere la mia soddisfazione e rivincita, invece niente. La sfig* ha voluto che si facesse male a 7 giorni dalla finale. Purtroppo è andata così, questa è la vita, arrivare ad un millimetro dalla felicità e poi vederla andare in fumo così… Però per me e per tutta la gente che mi scrive e mi ferma Edoardo è stato il vero vincitore dell’Isola”.

