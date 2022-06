Edoardo Tavassi dimagrito: si specchia dopo 90 giorni all’Isola dei Famosi. Durante la scorsa puntata del reality show condotto da Ilary Blasi i naufraghi hanno avuto l’opportunità di rivedersi allo specchio. E per qualcuno rivedersi dopo mesi è stato un “trauma”. Nicolas Vaporidis guardandosi allo specchio è incredulo: “Sembro il figlio di Gandhi … sono un mostro. Di lato passo sotto le porte”.

Senza parole anche Carmen Di Pietro, una delle veterane di questa edizione dell’Isola dei Famosi: “Non mi voglio vedere – dice la showgirl in diretta – non ho più i muscoli”. Al contrario sono sembrati felici Nick Luciani e Marialaura De Vitis: “Quello che vedo nello specchio mi piace, voglio darmi un dieci”, ha detto l’ex fidanzata di Paolo Brosio.





“Ho la pancia piatta come quando avevo 20 anni, cercherò di tenermi così”, è stato invece il commento del cantante dei Cugini di campagna, che non si vedeva così in forma da tempo. Infine Mercedesz Henger: “Che schifo! Pensavo di essere meglio. La vitiligine è diventata bordeaux, ecco un’altra cosa che è scomparsa: dove sono le mie chiappe? Capisco perché non ho conquistato Edoardo”.

Anche Edoardo Tavassi è dimagrito e proprio come i suoi compagni di avventura, una volta abbandonata l’Isola dei Famosi, ha avuto l’opportunità di guardarsi allo specchio e di pesarsi. Come tutti sanno il fratello di Guendalina Tavassi ha dovuto lasciare l’Honduras a causa di un infortunio al ginocchio e prima del rientro in Italia ha trascorso un giorno nel resort dove ha potuto incontrare di nuovo le eliminate della serata Pamela Petrarolo e Estafania, che proprio dal naufrago si sarebbe presa un bel due di picche.

Ma torniamo a Edoardo Tavassi dimagrito. Il naufrago ha avuto l’occasione di guardarsi allo specchio e su Instagram ha pubblicato la reazione che ha avuto alla vista del suo nuovo fisico. “Ma che è vite al limite?”, ha detto Tavassi appena si è visto allo specchio. “Sono magro! Spiagge di Roma arrivo”, ha detto ancora l’ex naufrago nel filmato pubblicato sui social.

