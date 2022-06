“Te lo chiedo pubblicamente”. Carlo Conti ‘spalle al muro’, l’appello della vip davanti a tutti

Carlo Conti e Tale e Quale Show, l’appello di una vip arriva a sorpresa e apre adesso a scenari inediti. Nessuno finora aveva tirato fuori il suo nome dal cappello e quindi è stata direttamente lei a chiedere a gran voce al conduttore Rai di prenderla in considerazione. Ha tanta voglia di provare questa nuova esperienza televisiva e chissà se il presentatore ne parlerà davvero con lei. I suoi fan ovviamente sono al settimo cielo e sperano che il programma le faccia firmare il contratto.

Inoltre, su Carlo Conti e Tale e Quale Show era emerso altro nei giorni scorsi. Carlo Conti protagonista di una delle indiscrezioni ‘bomba’ messe in circolo da Dagospia, dove si apprende che il conduttore abbia espresso la volontà di avere proprio Pamela Prati nella nuova edizione del suo Tale e Quale Show. Infatti sempre secondo quanto riportato da Dagospia, pare che Pamela Prati si troverebbe di fronte al bivio: Carlo Conti o Alfonso Signorini? L’ex velina de Il Bagaglino si troverebbe combattuta.





Carlo Conti e Tale e Quale Show, Laura Chiatti si propone

Carlo Conti e Tale e Quale Show potrebbero dunque conquistare una concorrente molto interessante. Il sì di lei non tarderebbe ad arrivare, visto che si è proposta. Lei, che è un’attrice ed è sposata con un collega, ha anche riferito: “Non abbiamo mai litigato sul set, anche se una volta aveva esagerato perché l’aveva maltrattata per motivi di copione”. Ma la dichiarazione più interessante è arrivata sul programma.

A candidarsi da Carlo Conti per partecipare a Tale e Quale Show è l’attrice Laura Chiatti, che al settimanale Novo Tv ha affermato: “Accetterei di corsa Tale e Quale Show, lo farei per mettermi in gioco”. Staremo a vedere se la moglie di Marco Bocci sarà davvero contattata dalla trasmissione della televisione pubblica italiana oppure se resterà solo un sogno non realizzabile. Bisognerà infatti capire anche se l’eventuale offerta sarà comunque soddisfacente anche per la stessa Chiatti.

Laura Chiatti nei mesi scorsi aveva chiarito il motivo del suo dimagrimento: “Io vengo massacrata per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute, sono soltanto seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie. L’anoressia invece non è un gioco, è una malattia molto grave”.

“Vuole lei”. Carlo Conti, l’ultima voce pesante prima dell’estate. Una sorpresa per tutti