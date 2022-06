“Vuole lei”. Carlo Conti, l’ultima voce pesante prima dell’estate. Una sorpresa per tutti

Carlo Conti vuole lei, la clamorosa indiscrezione. Con la stagione estiva alle porte, molti programmi televisivi si apprestano a andare in vacanza. E in vista dei nuovi palinsesti previsti sul piccolo schermo, sono già tante le voci che circolano in merito a grandi cambiamenti e colpi di scena. Tra questi, come non citare le novità in vista per Tale e Quale Show.

Carlo Conti sarà tra i primi conduttori a ripartire carico di energie con il suo Tale e Quale Show. E in attesa di riprendere la programamzione che accompagnerà il pubblico per una nuova edizione dello show, il conduttore si appresta a scegliere i nomi dei concorrenti che andranno ad arricchire il cast 2022.





Carlo Conti vuole ‘lei’, l’indiscrezione

Carlo Conti protagonista di una delle indiscrezioni ‘bomba’ messe in circolo da Dagospia, dove si apprende che il conduttore abbia espresso la volontà di avere proprio Pamela Prati nella nuova edizione del suo Tale e Quale Show. (Carlo Conti, una gioia infinita. La notizia).

Infatti sempre secondo quanto riportato da Dagospia, pare che Pamela Prati si troverebbe di fronte al bivio: Carlo Conti o Alfonso Signorini? L’ex velina de Il Bagaglino si troverebbe combattuta tra il GF Vip 7 e la proposta di Conti.

Giorni decisivi quelli che seguiranno, dunque, dove qualche indiscrezione finora trapelata in rete in merito al destino televisivo di Pamela Prati potrebbe andare incontro a una conferma o meno. Reduce dall’edizione GF Vip del 2016 condotta da Ilary Blasi, sarebbe stata la stessa Pamela Prati ad affermare di voler tornare davanti alle telecamete della casa più spiata d’Italia.

Ma anche la proposta di Carlo Conti per Tale e Quale Show non andrebbe ‘scartata’. Insomma, stando alle parole della showgirl sul ritorno in casa Mediaset rilasciate per Nuovo: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima”. Si tratterà di un colpo di scena?

“Si sono messi d’accordo, li ho sentiti”. Guendalina Tavassi, bomba sull’Isola e naufraghi smascherati