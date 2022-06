“Ce l’ha fatta”. Carlo Conti, gioia infinita: la notizia top è appena arrivata

Carlo Conti protagonista con Dallarenalucio nella serata del 3 giugno, in compagnia di Fiorella Mannoia. Il conduttore ha dunque presentato la trasmissione dedicata al compianto e indimenticato artista Lucio Dalla, morto 10 anni fa. La stessa ha avuto luogo all’interno dell’Arena di Verona. E ora per Carlo è arrivata una notizia magnifica relativa agli ascolti tv. Non poteva certamente avere un risveglio migliore, visto che ha da poco appreso qualcosa che inevitabilmente gli permetterà di sorridere ed esultare.

Dunque, Carlo Conti ha condotto egregiamente Dallarenalucio e sono arrivati i risultati degli ascolti tv. Ma intanto, solamente alcuni giorni fa, è sopraggiunta una bellissima news per lui. Questo quanto riportato da DavideMaggio: “Il titolo del nuovo programma di Rai2 (Dalla Strada al Palco n.d.r.) ne riassume il concetto stesso: prendere degli artisti che si esibiscono in piazza o in strada e portarli sul palcoscenico della seconda rete. Un talent show, dunque, che andrà a rimpolpare il palinsesto estivo. Alla conduzione ci sarà un cantante, Nek”.





Carlo Conti e Dallarenalucio, ecco gli ascolti tv

Sono usciti dunque i risultati su Carlo Conti e Dallarenalucio, riguardanti gli ascolti tv, e inevitabilmente a festeggiare è stata anche Fiorella Mannoia. Per quanto riguarda Mediaset, su Canale 5 è stata mandata in onda la serie tv drammatica New Amsterdam che ha collezionato 1 milione e 408mila spettatori con share pari al 9,6%. Su Italia 1 il film Il ricco, il povero e il maggiordomo si è fermato a 1 milione e 51mila telespettatori, mentre su Rai 2 NCIS- Unità Anticrimine 1 milione e 8mila spettatori.

Parlando invece di Rai 1 di Dallarenalucio, Carlo Conti e Fiorella Mannoia sono stati in grado di convincere una grossa platea di pubblico. Davanti al piccolo schermo si sono piazzati 3 milioni e 781mila telespettatori e lo share ha raggiunto il 25,3%. Tra i momenti più rappresentativi della serata si sono registrate le esibizioni di Alessandra Amoroso, Gianni Morandi e Ornella Vanoni. Un gran bel successo per il presentatore Rai, che ha omaggiato nel migliore dei modi Lucio Dalla.

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Carlo Conti ha pubblicato un’immagine di lui e di Fiorella di Mannoia davanti al pubblico dell’Arena di Verona e ha commentato: “Dallarenalucio, serata magica. E i follower hanno scritto: “Bravissimi, Lucio voce fantastica”, “Che emozione e che spettacolo”, “Grazie Carlo, è stata finalmente una serata bellissima”.

