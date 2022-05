Carlo Conti, nuovo programma in arrivo ma c’è una grande novità. Infatti, è lui ad averlo progettato e quindi proposto con la Rai che ha immediatamente accettato l’idea. Però, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, non sarebbe lui il conduttore della trasmissione. E avrebbe già individuato anche il nome giusto di colui che potrebbe portare risultati importanti alla televisione pubblica italiana. Ovviamente il pubblico è già in fermento e non vede l’ora di sapere proprio tutto.

Carlo Conti è concentrato dunque su questo nuovo programma, mentre quello precedente intitolato The Band non ha dato i frutti sperati. Praticamente sempre è stato sconfitto da Ilary Blasi e dall’Isola dei Famosi, come successo una decina di giorni fa. L’Isola ha ottenuto 2.406.000 telespettatori con il 19.20% di share, mentre The Band si è fermato a 2.207.000 telespettatori con il 14.40% di share, un leggero aumento rispetto alla settimana precedente che però non è bastato a battere la concorrenza di Canale 5.





Carlo Conti, nuovo programma: “Ma non lo condurrà lui”

A rivelare tutto su Carlo Conti e il suo nuovo programma è stato il sito DavideMaggio, che ha fornito anche elementi aggiuntivi sullo stesso e anche su chi lo presenterà. Sono infatti usciti fuori anche dei dettagli inerenti l’argomento della trasmissione. Ma soprattutto è il nome del conduttore ad aver rubato letteralmente la scena. Se tutti pensavano che Carlo potesse essere il volto, nella realtà dei fatti non è affatto così. Andiamo a scoprire dunque cosa ha scritto il sito informato su gossip e televisione.

Questo quanto riportato da DavideMaggio: “Il titolo del nuovo programma di Rai2 (Dalla Strada al Palco n.d.r.) ne riassume il concetto stesso: prendere degli artisti che si esibiscono in piazza o in strada e portarli sul palcoscenico della seconda rete. Un talent show, dunque, che andrà a rimpolpare il palinsesto estivo. Alla conduzione ci sarà un cantante. La scelta, dopo una serie di valutazioni, è caduta su Nek. L’idea del programma è di Carlo Conti ed è ispirata in qualche modo dalla storia dei Maneskin, che si esibivano nella romana Via del Corso. Sulla scia del successo del gruppo capitolino, era nato anche il fallimentare The Band. Andrà meglio stavolta?”.

Nek, oltre ad essere uno straordinario cantante avendo venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo, si cimenterà in questa avventura di conduttore televisivo. Parlando della sua ultima esperienza professionale, nello scorso Festival di Sanremo, precisamente il 4 febbraio, è stato ospite nella serata dedicata alle cover esibendosi insieme a Massimo Ranieri con la canzone Anna verrà.

