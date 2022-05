Carlo Conti, lo scontro in diretta tv. Una puntata che ha certamente tenuto incollati allo schermo i telespettatori fino all’ultimo minuto quella di The Band, lo show che apre le porte alla sfida tra 8 band al cospetto di giudici qualificati.

Non solo Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento a The Band ma anche i tutori Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Francesco Sarcina, Dolcenera e Giusy Ferreri. Lo scontro in diretta tv tira in ballo un nome tra questi.





Tutto ha avuto inizio quando Giusy Ferreri ha discusso sul voto assegnato alla band Isoladellerose. Non dello stesso parere Dolcenera. Le due colleghe hanno dato il via a un vero e proprio diverbio davanti alle telecamere di The Band. Insomma, se per Giusy Ferreri la band era da 4, per Dolcenera le cose stavano diversamente.

“Qualitativamente sono i migliori, usano sequenze e questo aiuta parecchio…”, ha provato a spiegare Giusy Ferreri rispondendo alla domanda di Carlo Conti. Poi però è stata interrotta da Dolcenera sollevando la reazione immediata del giudice di The Band.

“Si però fai parlare, e che ca**o, parli sempre te. Ha chiesto a me il mio parere e non ho finito di esprimerlo”, ha replicato Giusy Ferreri andando incontro al silenzio di Dolcenera. Un confronto acceso, come spesso accade quando è una giuria a esprimere un parere. D’altronde non tutti possono pensarla nella stessa maniera.

