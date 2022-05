Grande protagonista anche nell’ultima puntata di UeD è stato Riccardo Guarnieri, che è però finito smascherato dalla redazione. Dopo le solite discussioni con Tina Cipollari su Ida Platano, il cavaliere Alessandro Vicinanza lo ha accusato di aver fatto ritorno nel programma nel momento in cui gli conveniva di più.

Nel dettaglio, non appena ha visto che Ida stava andando avanti Riccardo Guarnieri avrebbe deciso di presentarsi di nuovo alla corte di Maria De Filippi. Ma lui si è subito giustificato in studio: “Io sono venuto correndo? Vero che ho detto di no? Non mi piace parlare di queste cose, perché possono essere anche private”.





Riccardo Guarnieri smascherato a UeD

“Potevo tornare anche prima. Non mi sembra il caso di parlare di queste cose. Non è che sono venuto correndo. Sono cose che sapevamo noi”, ha continuato Riccardo Guarnieri che ha poi avuto un botta e risposta con la conduttrice. “Non c’è nessun segreto”, lo blocca Maria. “Sì, ma sono cose nostre”. “Ma di nostro c’è poco, sinceramente. Può essere di tutti Riccardo!”. A quel punto entra in scena la redazione che ha parlato col cavaliere del suo ritorno.

Si scopre così che Riccardo Guarnieri è stato chiamato dalla redazione perché in studio si parlava di continuo di lui con Ida. E sarebbe potuto tornare in quell’occasione ma non l’ha fatto, dice lui. Ma si sottolinea che era stato solo invitato per rispondere ma di fronte a questa precisazione fa orecchie da mercante, fin quando viene smascherato.

Riccardo capisce di tornare nel parterre ma la redazione lo voleva solo per fare gossip#uominiedonne — Ruggiero Q. (@QuartoRuggiero) May 6, 2022

“No, te l’abbiamo spiegato. L’invito era relativo all’argomento per cui si parlava. Tornare per quel motivo, te l’avevo detto specificamente. Successivamente ci siamo sentiti per altri motivi. Poi, alla fine di una lunga telefonata, mi hai detto che ti faceva piacere tornare”. Dunque, alla luce di queste nuove rivelazioni, è Riccardo Guarnieri che ha chiesto alla redazione di poter tornare a UeD.

“La trovo bellissima”. Riccardo Guarnieri, svolta a UeD: stregato da lei