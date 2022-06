Guendalina smaschera due naufraghi. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi insieme al fratello Edoardo, la Tavassi è tornata in Italia a seguito della decisione nel corso della 19esima puntata, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino ala nuova data della finale, ovvero il 27 giugno.

“Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”, aveva detto la naufraga prima di lasciare per sempre l’Honduras. Tornata in Italia, Guendalina ha smascherato due naufraghi.





Guendalina smaschera due naufraghi: “Erano d’accordo”

Da quando è tornata in Italia, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata spesso ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5, dove pochi giorni fa ha commentato la notizia degli interventi estetici all’Isola dei Famosi: “Se ci fosse stato un chirurgo lì, gratis, non me ne sarei mai andata dall’Isola. Non mangiavamo, eravamo in mezzo alle blatte e ai granchi e ci iniettavano il botulino? Non è possibile”. Così Guendalina Tavassi aveva risposto alle accuse della dottoressa Dvora Ancona secondo cui alcuni naufraghi de L’Isola avrebbero fatto ricorso a delle punturine estetiche.

Nuovamente ospite a Pomeriggio 5, Guendalina ha smascherato due naufraghi: Roger ed Estefania, che all’Isola hanno avuto un flirt con il conseguente arrivo in Honduras dell’ex ragazza del modello. Secondo la Tavassi i due si sarebbero messi d’accordo prima di partire e a conferma di questo sarebbero state anche le parole di Roger: “ Se è vero che prima de L’Isola ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire? Sì abbiamo fatto qualcosa. Eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso”.

"Estefania aveva architettato la finta coppia sull'#Isola"



Guendalina Tavassi apre una BUSTA CHOC a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/REyZXXCe1F — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 7, 2022

“Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti. Estefania diceva a Roger ‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’. Lei aveva architettato questa cosa e lui le era andato dietro. Però erano d’accordo e hanno fatto la coppia. Roger poi l’ha sbugiardata e a lei rodeva tantissimo”, ha detto Guendalina smascherando i due naufraghi. A metterci il carico anche Clemente Russo e Laura Maddaloni: “Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato. Poi ad un certo punto questa cosa studiata vi è scappata dalle mani, quindi tu hai messo in atto un’altra strategia. Però non è che tu sei vittima e lei la carnefice o la strega. Voi tre siete complici“.

“Sta male, chiamate qualcuno”. Isola senza pace, malore per Marco Cucolo: il naufrago portato in infermeria