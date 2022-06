“Sta male, chiamate qualcuno”. Isola senza pace, malore per Marco Cucolo: il naufrago portato in infermeria

Isola dei Famosi malore per Marco Cucolo. Sono giornate intense in Honduras. I naufraghi sono appena sbarcati una nuova isola, Playa Ultimo Sfuerzo, e subito sono esplose nuove discussioni. È ancora Nick Luciani al centro delle polemiche. Il Cugino di Campagna ha nuovamente creato malumore con le sue proposte sul cibo. Stavolta vorrebbe cambiare il riso con le carote, ma gli altri vip non sono per niete d’accordo, anzi. E lui resta sempre più isolato.

Nelle ultime ore, oltre all’arrivo di Vera Gemma e Soleil Sorge, i naufraghi hanno nuovamente criticato Nick Luciani. Prima Luca Daffré, poi anche Estefania, Mercedesz e Carmen Di Pietro lo hanno rimproverato per voler cambiare le regole prese in comune. Ecco inoltre una nuova eliminazione. È Lory Del Santo a dover lasciare l’Isola, con tanto di polemiche da parte del manager Paolo Chiapparo. Poco dopo il fidanzato Marco Cucolo ha avuto un malore.





Isola dei Famosi, malore per Marco Cucolo

Subito dopo l’eliminazione di Lory Del Santo all’Isola dei Famosi il compagno Marco Cucolo ha accusato un malore ed è stato trasportato in infermeria. Lory, nonostante l’amarezza per l’eliminazione, ha subito rivolto un pensiero al fidanzato. Già durante il reality Lory aveva dichiarato sul suo conto: “Marco Cucolo ci tiene molto ad essere indipendente. L’ha voluto dimostrare dall’inizio. Lui non dipende da me, ha le sue idee e le difende con le unghie e con i denti”.

Negli ultimi giorni Marco Cucolo si era un po’ isolato rispetto agli altri naufraghi. E c’era chi pensava che questo allontanamento fosse dovuto agli screzi che avevano riguardato la fidanzata Lory Del Santo. In realtà proprio quest’ultima ha spiegato la situazione a Maria Laura De Vitis: “Non credo che stia molto bene. Sono 12 giorni che…” facendo poi intuire che si tratti di problemi gastrointestinali.

In risposta Maria Laura De Vitis ha messo in evidenza un fatto a Lory Del Santo: “Se io avessi un fidanzato sull’Isola, ci parlerei”. Ormai, però, Lory non avrà più la possibilità di rifarsi. E intanto sull’Isola continuano le tensioni quando mancano pochissimi giorni alla finale del 27 giugno. Critiche piovono anche su Vladimir Luxuria contro la quale si è di nuovo lanciata Laura Maddaloni. A Nuovo Tv la moglie di Clemente Russo è esplosa: “Mi ha screditata, non lo accetto! Un concorrente che combatte contro un’opinionista? Mai visto”.

