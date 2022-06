Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. È sbarcata in Honduras in coppia con suo marito Clemente Russo e i due si sono fatti conoscere per il loro carattere schietto. La loro avventura è terminata prima della finale perché entrambi in puntate differenti sono stati eliminati. Da quando è tornata in Italia Laura Maddaloni commenta le vicende dei suoi ex compagni d’avventura all’Isola dei Famosi e non si tira mai indietro.

In una intervista a Nuovo Tv ha parlato delle critiche che le sono state mosse da Vladimir Luxuria, l’opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Le due si erano già confrontate dopo il ritorno in Italia di Laura Maddaloni a Pomeriggio 5 nello studio di Barbara D’Urso. Clemente Russo ha precisato di non avere nulla da dire perché con lui Vladimir Luxuria si è comportata bene, mentre è sua moglie Laura Maddaloni ad avere il dente avvelenato.





Laura Maddaloni Isola dei Famosi accusa Vladimir Luxuria

A Laura Maddaloni non è piaciuto il termine “aggressiva” che ha utilizzato Vladimir Luxuria: “Donna aggressiva non mi è piaciuto, mi ha etichettato così”. Quindi ha preso la parola l’opinionista e ha precisato che lei parlava di un atteggiamento verbale aggressivo: “Hai avuto un linguaggio aggressivo. Detta proprio tutta hai fatto anche cose che non mi sono piaciute”.

“Mi ha screditata, non lo accetto! Un concorrente che combatte contro un’opinionista? Mai visto”, ha detto Laura Maddaloni a Nuovo Tv. Insomma le ruggini che si sono venute a creare durante la permanenza di Laura Maddaloni in Honduras sono rimaste e tra di loro non c’è stato alcun chiarimento. “Ci sono rimasta male” quando Vladimir ha fatto le smorfie come se fosse contenta della sua sconfitta. “Mi è scaduta” ha chiuso, facendo poi i complimenti a Nicola Savino per il suo essere ironico, che non si accanisce mai sui concorrenti, e che ha sempre la battuta pronta.

Infine, sempre nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Laura Maddaloni ha rivelato che prima dell’inizio del reality è successo un fatto privato che riguarda la sua famiglia e quella di Clemente Russo e la situazione è molto particolare. Nessuno della famiglia se l’è sentita di esporsi pubblicamente, ma ci ha tenuto a ribadire che non ha affatto litigato con Marco Maddaloni, che sono in buoni rapporti, e com’è normale che sia ci sono stati alti e bassi. Anche lei, con il marito va d’amore e d’accordo, ma discutono tutti i giorni. Infine secondo lei suo marito ha pagato lo scotto del suo carattere forte, dato che è solito avere un gigante buono.

