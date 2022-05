Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi non è riuscita ad imporsi del tutto e purtroppo per lei è stata eliminata anzitempo dal reality show di Ilary Blasi. In attesa della nuova puntata in diretta del 20 maggio, la moglie di Clemente Russo è tornata a parlare e a sbottare. Infatti, nel corso di una trasmissione televisiva ha deciso di dire ancora una volta la sua e si è scagliata contro una persona ben precisa. Non l’ha assolutamente perdonata e anzi la ritiene colpevole per ciò che sta subendo ora.

Nella puntata precedente Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi ha avuto uno scontro con l’opinionista Vladimir Luxuria: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci tenevo troppo a piacerti probabilmente. Hai un ruolo ed è ovvio che se dici qualcosa vale. Hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ti criticavano per l’apparenza. E hai fatto lo stesso con me, hai forse dimenticato tutto”.





Isola dei Famosi, Laura Maddaloni attacca ancora Vladimir Luxuria

Nelle scorse ore Laura Maddaloni ha parlato ancora di Isola dei Famosi nell’appuntamento del 19 maggio di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Si è scagliata nuovamente contro Vladimir Luxuria, ma c’è stato tempo anche per difendere Mercedesz Henger: “Io credo in lei, è una ragazza che non sta assolutamente fingendo. Anzi, è pure forte e sta subendo pure lei il fatto che è entrata forte. L’hanno praticamente nominata in otto, se questo non è complotto ditemi voi allora qual è”.

Ecco invece cosa ha detto la Maddaloni su Luxuria: “Ho trovato di pessimo gusto quello che ha fatto Vladimir. Poi ho avuto la possibilità adesso di guardare un po’ i social e ho la conferma. Anche il suo atteggiamento quando sono uscita dall’Isola ed è finito il mio percorso. Ogni concorrente lascia un pezzo del proprio cuore e del proprio fisico su quell’Isola. Fare delle battute e delle smorfie dietro quando ormai ero eliminata è esagerare ed è di pessimo gusto. Lei ha esagerato dal primo giorno. Non mi piacciono le cose non leali”.

#Isola – Parla Laura Maddaloni dopo lo scontro con @vladiluxuria: "Ha condizionato l'opinione del pubblico" pic.twitter.com/6Jm2nIWA4b — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 17, 2022

E infine ha aggiunto: “Lei doveva dare delle opinioni e non dire chi preferiva. E poi alzare un po’ la voce o difendere i propri principi non è essere aggressiva. Lei mi ha dato dell’aggressiva ed è grave questa cosa, non va bene, è sbagliato. Prima degli attacchi di Vladimir sui social non c’erano pregiudizi su di me e nemmeno messaggi negativi. Quando lei ha parlato c’è stata una risonanza negativa. Il pubblico è cambiato dopo la discussione con lei. Non si giudicano le persone, lei non sa chi sono e cosa ho fatto nella mia vita da anni. Dal primo giorno all’ultimo era contro di me sempre”.

“Non me lo dovevi fare”. Isola dei Famosi, resa dei conti tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria