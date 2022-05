Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda nella serata di lunedì 16 maggio, si è materializzata una lite in diretta e all’interno dello studio tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. Accuse pesanti quelle dell’ex concorrente, eliminata da poco, che ha deciso di puntare il dito contro l’opinionista del reality show. Uno scontro in piena regola davanti a Ilary Blasi, che ha guardato tutto con stupore, stesso atteggiamento avuto senza ombra di dubbio anche dai telespettatori.

Ma dell’Isola dei Famosi non si sta discutendo solamente di questo acceso confronto tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. Sono arrivate dall’Honduras anche parole pesanti di Estefania Bernal nei confronti di Roger Balduino: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e meno male che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla”.





Isola dei Famosi, lite tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria

In un primo momento, Laura Maddaloni si è soffermata sull’esperienza all’Isola dei Famosi: “Non sono arrivata sull’Isola con una strategia e se così fosse, sarei stata zitta e non mi sarei esposta. Ci tengo a dire che sono una donna forte, ma l’aggressività è altro. Mio marito? Sono contenta che Clemente tornerà perché credo che abbia subito la mia scia. Lui in realtà è buono”. Ma poi Vladimir Luxuria ha deciso di provocarla: “Ma se eri così forte, come mai sei stata eliminata con percentuali bulgare?”.

E a questo punto Laura Maddaloni è esplosa contro Vladimir Luxuria: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci tenevo troppo a piacerti probabilmente. Hai un ruolo ed è ovvio che se dici qualcosa vale. Hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ti criticavano per l’apparenza. E hai fatto lo stesso con me, hai forse dimenticato tutto e tu non sai proprio niente di me”.

Ma Vladimir ha reagito così: “Non è vero, all’inizio mi sembravi schietta e io non ho fatto niente comunque, hai fatto tutto tu. Sei stata una grande campionessa e una grande madre, come naufraga però non mi sei piaciuta. La gente ti avrebbe mandata via lo stesso anche se non avessi detto niente, sei stata aggressiva”. Quindi, nessuna tregua in questo duro faccia a faccia in studio.

