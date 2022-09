Giorgia Meloni, si fa notare il commento di Adriano Celentano

Giorgia Meloni, dopo la vittoria alle elezioni arriva il commento di Adriano Celentano. In questi giorni il mondo vip si è diviso tra favorevoli e contrari. Tra chi cioè ha attaccato la premier in pectore e chi invece se l’è presa con chi è colpevole, a suo dire, di commenti troppo negativi e utilizzo di frasi fuori luogo. Tra questi Francesco Facchinetti che ha sbottato contro Francesca Michielin che aveva parlato di ‘resistenza’. “Qualcuno addirittura scomoda parole come resistenza quando non sapete un ca… della resistenza” tuona Facchinetti.



“Non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caz.. della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola “opposizione”, perché le parole hanno un peso”. Tra quelli che avevano attaccato Meloni Damiano dei Maneskin, Renato Zero e Sabrina Ferilli.

Nello specifico il primo al rientro dal suo concerto all’Hotel Parco dei Principi, lo stesso dove la leader di FdI aveva radunato i suoi sostenitori, aveva inveito contro il disordine organizzativo che aveva trovato: “Votate la m**** che siete”. Accuse pesanti dopo che già venerdì aveva dichiarato: “Stavamo tanto bene con Draghi, adesso andiamo a votare come se facessimo la schedina del totocalcio”.



Sabrina Ferilli sul suo profilo Instagram da quasi un milione di followers, ha condiviso una delle immagini che in queste ore girano maggiormente per ironizzare sui risultati dello spoglio. La foto di uno schermo intero di un treno Italo con su scritto Il treno viaggia in orario”, che richiama il mito dell’efficienza delle infrastrutture italiane durante il regime fascista.



Ora le parole, come sempre nette, di Adriano Celentano dal suo profilo Instagram. “Premetto che la mia è una sensazione. Quello che vi sto dicendo è solo il parere di un grillino, che pur continuando ad essere un grillino, nel corso di queste elezioni ha fortemente tifato per Enrico Letta. Per cui da come sono andate le cose non c’è tanto da ridere, PERÒ… il fatto che Giorgia Meloni non abbia festeggiato la sua vittoria, non so perché, ma lo interpreto come un segno di grande democrazia, quasi come un’improvvisa ONDATA di violenta saggezza… Sarà forse questo il nuovo corso politico…? Imparare ad elogiare anche gli avversari…?”.

