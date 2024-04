Dopo il Grande Fratello Massimiliano Varrese volta pagina. A dieci giorni dalla finale del reality di Alfonso Signorini gli ex concorrenti stanno tornando alle loro vite e ai loro impegni. A quanto pare Beatrice Luzzi è l’unica ad aver ricevuto proposte lavorative in tv, anche se gli altri nel frattempo sono apparsi in diversi programmi come Verissimo. Nella Casa Max si è imposto fin da subito.

Coinvolto in diverse dinamiche come i continui scontri Massimiliano Varrese è stato anche più volte criticato e rimproverato dallo stesso Signorini. A volte i suoi modi sono stati considerati troppo duri e diretti. In ogni caso alla fine del reality con Beatrice c’è stato un riavvicinamento, anche se per molti si è trattato solo di strategia. Adesso, comunque, per Max è in arrivo una grande novità.

Massimiliano Varrese fa un annuncio importante sui social

Massimiliano Varrese è riapparso poche ore fa su Instagram facendo un importante annuncio. Prima ha rivelato di avere avuto dei problemi ad un orecchio e di dover affrontare alcuni interventi. Poi ha detto: “Ora sto andando in un posto a fare una cosa bella. Volete sapere dove?”.

In un lungo messaggio ai follower Max dice: “Concentriamoci sulla bellezza, che la bellezza salverà il mondo, bellezza d’animo, bellezza di cuore, bellezza dell’arte…”. Poco dopo Massimiliano Varrese condivide un video in cui si trova all’interno di uno studio discografico. L’attore è tornato dunque alla sua vecchia passione, la musica: “Attenzione – svela il suo producer – perché tra poco sta per arrivare qualcosa di bombardoso“.

#GrandeFratello essendo realista dubito del successo che potrebbe avere dopo quello che ha fatto vedere di sé, personalmente non comprerei mai e poi mai qualcosa di Varrese. pic.twitter.com/pC3WL3zZfv — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 3, 2024

Il pezzo si chiama “Niente da dividere” e come fa sapere lo stesso Massimiliano sta attualmente spopolando anche in Svizzera “è sempre in super classifica su Radio Onefive”. L’artista risponde anche ai soliti hater: “Rispondo anche a chi dice che un pezzo non si scrive in due giorni appena usciti dal Grande Fratello. L’avevo scritto un po’ di anni fa e l’abbiamo riprodotto questa estate, ancora prima di sapere che sarei entrato nella casa”.

