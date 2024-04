Il Grande Fratello è finito da giorni ma non per quanto riguarda gossip e retroscena ovviamente. Anzi, da quando sono state spente le luci della casa e i protagonisti sono tornati alla vita reale si parla di loro ancora di più, se possibile. E tra i concorrenti più discussi ancora lei, Anita Olivieri, che da quando ha lasciato il gioco, a un passo dalla finale tra l’altro, è finita nel mirino degli hater al punto da annunciare diffide.

Durante il suo percorso nel reality di Canale 5 è stata spesso accusata di avere storia d’amore con un autore. Non appena uscita, però, la gieffina ha smentito categoricamente questa voce. La miccia era scoppiata quando, parlando con altri concorrenti, Anita aveva detto: “Io sono stata presa perché ho detto al regista se voleva vedere le mie tet*e…”. Altro scivolone di Anita, lei che lo dice come se fosse una cosa normale. Giuseppe e Letizia impietriti, la censura in ritardo”, aveva scritto un utente pubblicando il video.

Anita “smascherata” dopo il Grande Fratello

Così, evidentemente dopo aver letto diversi articoli e polemiche su quella esternazione e attraverso al box delle domande su Instagram, Anita ha deciso di rispondere e di spiegare il significato di quelle parole: “Spiegavo di quando feci la pubblicità della Pampers nel 1999, avevo 2 anni”, ha detto Anita.

“Vennero all’asilo, dove c’ero anche io, e non capivo molto perché ero una bambina. Quindi sono andata dal regista e gli ho chiesto se volesse vedere le tettine. Era un giochino che faceva durante il bagno con mia mamma. Lui rise e mi prese per la simpatia”. Ma c’è dell’altro: perché, si chiede ancora parte del pubblico, un giorno tutti i concorrenti era rinchiusi nelle camere da letto tranne lei? Era con l’autore in questione?

Potete dirle che questa storia non attacca dal momento che la sua linea della vita é stata mostrata mesi dopo e soprattutto aveva un vestito diverso da quello di quel pomeriggio. Cara Anita qui nessuno é fesso #GrandeFratello pic.twitter.com/EREzBebpcy — In mancazione dell'ingegnere 👑 (@antonbadin) April 2, 2024

In realtà, secondo quanto raccontato da Anita, in quel momento era stata chiamata dalla produzione per fare la linea della vita. Ma ora alcuni utenti su X hanno smascherato la ex gieffina, spiegando che l’alibi della linea della vita non è credibile dal momento che la sua storia è stata mostrata mesi dopo. Inoltre, i più attenti hanno sottolineato il fatto che avesse un vestito diverso da quello di quel pomeriggio. “Qui nessuno è fesso”, ha sottolineato qualcuno.