Finito il Grande Fratello, anche Massimiliano Varrese è tornato alla vita vera e sui social e proprio su Instagram ci ha tenuto a commentare subito l’aggressione subita da parte di Josh Rossetti al termine della finale del realtiy. In breve, a poche ore dall’uscita dalla casa, l’attore si era ritrovato suo malgrado protagonista di un inaspettato attacco da parte del fratello di Greta che aveva preso a calci e pugni la sua auto, intimandogli di scendere del veicolo.

Varrese aveva deciso di non cedere alla provocazione, allontanandosi dal prima che le cose potessero degenerare. Più tardi ha deciso di commentare l’accaduto con il suo pubblico social anche per ringraziare chi gli ha manifestato il proprio sostegno. “C’est finì – ha scritto – Primo vero giorno di normalità oggi. Nel silenzio di questi giorni osservo con discrezione e grande distacco. Grazie di cuore a chi ha saputo vedere, a chi sta iniziando a capire, alla marea di abbracci ricevuti oggi per le vie di Roma con forza e solidarietà. Confido e credo, la verità ne vale”.

Massimiliano Varrese lancia il nuovo singolo

Anche poco fa Massimiliano Varrese ha riaperto il suo profilo Instagram, ma per tutt’altra notizia: ha lanciato il suo primo singolo. Proprio così, ha pubblicato il video di “Niente da dividere“ dicendosi felicissimo e di voler dedicare questo traguardo a tutte le persone che lo amano. Nessuno si aspettava questa novità.

E tra i tanti commenti, infatti, anche quelli di chi si chiede quando abbia inciso il brano, considerando che è uscito dalla casa solo da qualche giorno. Al GF tra l’altro non ne aveva parlato, ma è opinione diffusa che la scelta di far uscire questo singolo subito dopo la fine del reality è stata strategica.

Non solo stupore. Tra i complimenti dei fan, non mancano i commenti negativi e le critiche al nuovo singolo di Massimiliano Varrese. Come “Ma perché?”, “Volevi dare l’idea di George Michael in Fast Love? No perché fai ridere”, “E sta burinata?”, “Imbarazzante”. E c’è anche chi fa notare che “Quando hai cantato nel Grande Fratello hai fatto ridere”.