Dopo la finale del Grande Fratello Rosy Chin è rimasta in silenzio e non ha detto nulla, in seguito alla vittoria di Perla e al percorso fatto nella casa più spiata d’Italia. Ora ha deciso di parlare e ha detto ciò che le è successo. A quanto pare è rimasta decisamente male, dopo aver fatto delle brutte scoperte che l’hanno lasciata senza parole. Pensava di scoprire solo cose belle, ma non è stato così.

Al Grande Fratello Rosy Chin è arrivata ad un passo dalla vittoria, infatti è stata eliminata solo durante il confronto con Beatrice e Perla. Ha giocato quindi benissimo, conquistandosi moltissime simpatie del pubblico. Ma non tutti la pensano proprio in questo modo, dato che la food blogger si è resa conto che all’esterno del programma l’hanno pure massacrata.

Leggi anche: “Tu sei un pericolo pubblico”. Anita, il gesto choc. Se ne accorgono tutti ed è bufera





Grande Fratello, Rosy Chin rompe il silenzio: “Sono stata male”

Come spiegato dal sito Tuttosulgossip, dopo il Grande Fratello Rosy Chin ha aspettato diversi giorni prima di soffermarsi su quanto fatto. Ma ha notato che in tanti l’hanno attaccata anche duramente. Troppo odio nei suoi confronti non se lo sarebbe mai aspettato, ma purtroppo per lei questa è stata la triste realtà. Vediamo cosa ha scritto sui social.

Ecco cosa ha fatto sapere Rosy: “In questi giorni ho letto troppi commenti pieni di cattiverie, sono stata male, non immaginavo che uscire da così tanta bellezza ed evoluzione avrei trovato fuori così tanto odio! Ma sono così grata a questo percorso che ho fatto che non permetterò mai più a nessuno di spegnermi . Quindi haters, scrivete e gettate frustrazione, io non cedo al vostro odio, e mai lo farò più in tutta la mia vita”.

I commenti cara #RosyChin dipendono da quello che il pubblico ha visto. Se sono negativi ci sarà un motivo.

Simpatizzo invece se i commenti negativi fossero indirizzati al tuo ristorante e quindi anche a tuo marito mentre non c'eri. questa è una cosa che odio. https://t.co/Ca1ZDmxH3e — Μ Δ Ж (@MR_Max75) March 29, 2024

Nonostante la delusione per le tante offese ricevute, Rosy ha deciso di concentrarsi solo sulle cose belle e di mettersi alle spalle tutte quelle cattiverie gratuite degli odiatori della rete.