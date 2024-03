Anita, il gesto choc in macchina: “Sei un pericolo pubblico!”. Attimi di forte attrito tra la giovane influencer appena uscita dalla casa del Grande Fratello 2023 e alcuni suoi follower. Uno in particolare ha sollevato un problema di poco conto, che l’estrema popolarità della ragazza ha però portato in risalto. Cosa è successo? Un utente su X ha fatto infatti notare che la bella Anita ha commesso un vero e proprio reato dal canto suo.

Un gesto che chiaramente ha fatto impazzire mezzo social network di Elon Musk. Ma andiamo con ordine. La bella bionda e nuova compagna di Alessio Falsone è spesso al centro di turbolente polemiche dopo l’addio al suo ex fidanzato in diretta nazionale e il successivo bacio ad Alessio. Gli spettatori del Grande Fratello, o la gran parte, la odiano da quel momento. Magari odiare non è proprio la parola giusta, ma di certo la criticano aspramente.





Anita, il gesto choc in macchina: “Sei un pericolo pubblico!”

A riguardo Anita, con un pizzico di sano vittimismo dice ai suoi hater: “Credo che se le cose nella vita ti capitano e capitano proprio a te, anche se a volte sono cose difficili e toste, è perché tu le puoi reggere. Io ho iniziato a pensare che se le cose sono capitate a me e io sono stata messa sotto una certa pressione, è perché evidentemente le posso reggere, gestire e sono una persona capace di uscirne. Questo è quello che mi sono sempre detta nei momenti di difficoltà in generale”.

Niente ragazzi proprio non ce la fa ad accettare la realtà dei fatti.

Lei la negherà sempre l’evidenza facendo credere a tutti che lei è una tipa tosta che sa reggere i confronti.



Dai Anita ci credi solo tu!#grandefratello pic.twitter.com/r1zsCnzNJx — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) March 28, 2024

E ancora Anita Olivieri: “Ti capita una cosa perché tu puoi reggere e rispondere su tutto. Quindi sono grata di questa cosa. Spesso mi dimentico che ho 26 anni, che possono essere tanti o pochi, ma che ho tutta la vita davanti e sono molto felice della persona che sono. Ho i miei pregi e i miei difetti, ma ho lavorato tanto su di me. Ne ho prese tante nella vita. Se succedono le cose c’è un motivo”.

Qualcuno spieghi a questa soggetta che fa le storie mentre guida e toglie ripetutamente le mani dal volante e lo sguardo dalla guida che non si fa. Art 137 e 142 del codice della strada. E no, avere il cell su un supporto non basta. #GrandeFratello pic.twitter.com/uvmj5XPv5A — lori 👸 (@LoriiB) March 28, 2024

Ma veniamo alla critica della macchina, costruttiva in questo caso. Lori su X scrive dopo il video sopra: “Qualcuno spieghi a questa soggetta che fa le storie mentre guida e toglie ripetutamente le mani dal volante e lo sguardo dalla guida che non si fa. Art 137 e 142 del codice della strada. E no, avere il cell su un supporto non basta”. Potrete quindi immaginare il tono dei commenti che ne seguono.

