“Monia ti sei salvata!”. Arrivano nuove reazioni dopo gli episodi di violenza di cui si è reso protagonista il fratello di Greta Rossetti – Josh Carter Rossetti – la sera della finale del Grande Fratello. Prima il tentativo di chiarirsi con le mani con Massimiliano Varrese, poi le offese e le minacce al giornalista Gabriele Parpiglia.

Dopo le denunce contro Josh Rossetti, oggi Monia La Ferrera ha preso le distanze da quello che ormai è il suo ex compagno. L’ex gieffina ha scaricato il fratello di Gereta via social, con un lungo post nel quale prende anche le distanze dai suoi atteggiamenti violenti. La decisione di Monia è stata particolarmente apprezzata da un’altra concorrente del Grande Fratello.

Grande Fratello, interviene Fiordaliso: “Brava Monia, hai fatto bene a lasciare Josh”

“Eh niente il tatuaggio di coppia non porta bene. A parte gli scherzi brava Monia ti sei salvata”. Parole di Fiordaliso – zia Fiorda per i gieffini – con un chiaro riferimento al tatuaggio che Monia e Josh fecero nei giorni successivi all’eliminazione della ragazza. Monia e Josh per chi se lo fosse perso si tatuarono la data dell’inizio della loro relazione. Non solo, Monia ha anche cancellato tutte le foto con Josh dai suoi profili

“Riconosco di essere stata poco prudente – ha scritto Monia nel suo post – ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia”.

Ancora Monia: “Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone. Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti. Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione, grazie perché, anche le critiche che mi avete rivolto, sono sempre state costruttive e mai distruttive e io in questo senso ho voluto coglierle, per ricostruire, ripartendo da me e dalle mie figlie”.

Dal video in cui il fratello di Greta colpisce la vettura con dentro Varrese, si vede che anche Monia ha rischiato di farsi male quella sera. L’uomo infatti l’aveva spintonata. Successivamente Josh aveva spiegato che il suo gesto verso la donna non era per farle del male, ma per allontanarla visto che gli animi si stavano scaldando e intorno a lui si era avvicinati gli uomini della security. Giustificazione non valida secondo il giornalista Parpiglia, con il quale poi Josh ha avuto l’alterco via radio.