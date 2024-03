Il dopo finale del Grande Fratello ha lasciato degli strascichi molto importanti e anche clamorosi. In particolare, il fratello di Greta e Varrese sono quasi finiti alle mani, visto che Josh Rossetti si è innervosito per dei presunti sorrisi e applausi ironici al suo indirizzo e a quello di Monia all’esterno degli studi. E ora il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio, dopo che La Ferrera ha preso una decisione drastica.

In particolare, al termine della finale del Grande Fratello il fratello di Greta ha sferrato dei calci e dei pugni anche contro l’auto dove era presente Varrese e ha anche spintonato la sua partner Monia. Attraverso il social network Instagram, Josh ha voluto dire la sua dicendo qualcosa di molto importante, alla luce delle enormi polemiche esplose in questi giorni.

Grande Fratello, il fratello di Greta rompe il silenzio dopo la rissa con Varrese e l’addio a Monia

Dunque, a tre giorni dalla finale del Grande Fratello, il fratello di Greta dopo la rissa con Varrese e la rottura con Monia ha esclamato: “Non sono le querele, gli insulti o le provocazioni che mi hanno spinto a ragionare e a decidere di chiedere scusa pubblicamente davanti a tutta Italia, ma l’amore che provo per Monia. Sono scuse rivolte alla mia compagna, alla sua famiglia e all’amore smisurato che provo nei confronti delle sue due bambine. Scuse rivolte a tutte quelle famiglie che hanno assistito a tutto il caos di questi giorni”.

Josh ha capito di aver sbagliato e ha proseguito con le sue scuse, rivolgendosi anche ai più giovani: “Da personaggio ormai pubblico e da artista voglio dire a tutti i ragazzini che mi seguono che ciò che ho fatto non è da prendere come esempio. Studiate, costruitevi e amate la vostra famiglia, ma soprattutto le donne che vi circondano. Senza donne non potremmo esistere. Io sono cascato nelle provocazioni e ho rivelato a tutti la parte peggiore di me, quella parte che tante persone hanno all’interno, la parte oscura di noi. Non mi voglio giustificare ma vorrei solo chiedere a tutti che se dovete condannare una persona quella persona sono io e non Monia”.

Infine, il fratello di Greta ha aggiunto: “Monia è una grande donna e non merita nulla di ciò che ho letto in questi giorni. Non è cancellando tutto dai social che si determina il futuro di una coppia, voi vedete una piccola parte di quello che succede realmente. Posso garantire che lei mi ha insegnato tanto e mi ha fatto crescere, ho imparato dai miei errori. L’auto controllo è una cosa fondamentale. La violenza non è giustificabile. Il mondo è pieno di manipolatori e persone che cercano di fare del male ai più deboli, io sono caduto in quella trappola, nonostante la mia stazza ho solo dimostrato la mia debolezza. Detto questo, vi chiedo scusa. Amatevi. Josh”.