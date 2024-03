Brusco ritorno alla realtà per gli inquilini del Grande Fratello. C’è chi pensava che il reality gli avrebbe portato molta popolarità e fama, invece fuori dal loft di Cinecittà la musica è diversa: molti degli ex gieffini vengono del tutto ignorati o neanche riconosciuti dalla gente. Una debacle.

Sogni di gloria già infranti per molti concorrenti del reality show di Canale 5. Prima dell’ultima puntata alcuni gieffini si immaginavano l’inizio di una nuova vita, fatta di autografi e orde di fan pronti ad acclamarli. Così non è stato, come dimostrano alcuni video girati dagli stessi protagonisti e dai racconti di chi li ha visti in giro.

Paolo Masella e Letizia Petris, sogni di gloria già infranti? Cosa hanno trovato dopo il Grande Fratello

Paolo Masella, il macellaio, immaginava ad esempio che fuori dal loft di Cinecittà ad attenderlo ci sarebbero state ospitate nei locali e partecipazioni tv. La sua compagna, Letizia la fotografa, parlando con Perla sosteneva che dopo l’esperienza del GF per andare a fare shopping avrebbe avuto bisogno delle guardie del corpo, perché tutti l’avrebbero riconosciuta e accerchiata.

Macché. I sogni di gloria per i due si sono già svaniti. Entrambi sono stati visti aggirarsi in solitaria in stazione a Milano, ma di folla ad acclamarli neanche l’ombra. Ecco la segnalazione arrivata poco fa ad Amedeo Venza, l’investigatore social: “Ciao Ami, ho scritto anche a Deia (l’influencer Deianira Marzano, ndr) per dirvi che questa mattina in stazione centrale a Milano sono scesi a carovana alcuni gieffini tra cui Paolo, Letizia ecc si guardavano intorno affinché qualcuno gli saltasse addosso, si vedeva proprio da come guardavano che cercavano lo sguardo della gente che ahimé non li ha proprio riconosciuti o se li han riconosciuti non li han ca..ti di un millesimo me compresa”.

Sotto il post una valanga di commenti ironici: “Ahahahah ben gli sta…alla faccia delle loro serate e fans che dovevano fermarli, io pure avrei fatto finta di nulla se li vedevo in giro…d opo tutto che hanno fatto di così speciale ? È gente normalissima”. “Il proprietario di Zara può dormire sogni tranquilli perché Letizia potrà tornare a fare compere senza paura”.

La testimonianza fa il paio con un video girato postato dallo stesso Paolo nei giorni scorsi, sempre in stazione ma stavolta a Roma, mentre accompagna Letizia a prendere il treno per tornare a casa il giorno dopo la finale. “Ecco Letizia Petris, dalla casa del grande Fratello direttamente alla stazione”, tutto detto ad alta voce, come a richiamare l’attenzione della gente, ma anche in questo caso nessuna reazione si vedeva intorno a loro.