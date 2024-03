Mentre dentro la casa del Grande fratello i “superstiti” del reality si preparano per la finalissima di questa sera che decreterà il vincitore, fuori dalle casa i concorrenti che sono stati eliminati nella puntata di giovedì scorso stanno lentamente tornando alla vita normale. Tra questi c’è anche Paolo Masella.

Il giovane macellaio di Roma è stato sicuramente uno dei protagonisti più importanti di questa edizione del GF. Anche Beatrice Luzzi, con la quale non c’erano ottimi rapporti, ha ammesso che la sua eliminazione ha lasciato un vero vuoto dentro il loft di Cinecittà. Ma ovviamente chi è che in questo momento sente più di tutti la sua mancanza tra gli inquilini è Letizia Petris.

Grande Fratello, Paolo Masella fuori dalla casa. Ecco cosa sta facendo l’ex gieffino

Sulla storia tra Paolo e Letizia nata durante il reality di Canale 5 si è detto tutto e il contrario di tutto. C’è chi tra i telespettatori fa il tifo apertamente per loro e sostiene che il loro sia vero amore (i “paoleti”) e chi invece ha parlato di una relazione fake, messa su dai due per sperare di arrivare insieme il più avanti possibile. E magari dividersi poi il montepremi.

Letizia ha detto che appena uscirà dalla casa correrà subito da Paolo, anche se poi ha specificato che “è ancora presto per parlare di una possibile convivenza, ci sono delle cose da chiarire”. Paolo intanto continua a invitare tutti a televotare la sua fidanzata per la sua vittoria.

L’ex gieffino non sembra essersi montato la testa nonostante la popolarità acquisita in poco tempo. Così tra una intervista a Verissimo da Silvia Toffanin e una diretta su Instagram per i suoi fan, ha trovato anche il tempo per fare un salto alla macelleria dove lavorava.

Il suo ritorno è stato ripreso e pubblicato sulla pagina Instagram dell’attività commerciale. Ad accogliere Paolo c’era il suo datore di lavoro. “Non mi hai fatto dormire, ti ho seguito sempre, anche di notte”, gli ha detto il titolate. E poi i colleghi. Abbracci e pacche sulle spalle per l’ex gieffino.

Poi Paolo ha indossato nuovamente il camice da macellaio ed è tornato dietro il bancone per servire la carne ad alcuni clienti. Nonostante i tanti mesi di assenza, sembra non aver perso la mano.

Sui social ovviamente la scena è stata ampiamente commentata, tra chi ha apprezzato l’umiltà di Paolo che nonostante il successo è tornato subito alle sue radici, e chi invece ironizza sul fatto che ad accoglierlo non ci fossero eserciti di fan. Ma solo alcuni clienti della macelleria.